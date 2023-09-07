Вирус папилломы человека (ВПЧ) — инфекционная болезнь. Она протекает практически бессимптомно, человек может даже не догадываться, что у него ВПЧ. Однако осложнения могут привести к раковым заболеваниям.

Факты ICTV пообщались с врачом-урологом Андреем Кондратенко и получили ответы на основные вопросы о ВПЧ.

Что такое вирус папилломы человека?

ВПЧ — это группа вирусов, которые поражают кожу и слизистые оболочки человека.

— Вирус папилломы человека (ВПЧ) — это очень распространенная инфекция, передающаяся преимущественно половым путем, ВПЧ есть примерно у 80% сексуально активного населения, — рассказывает врач.

Этот вирус имеют много разновидностей.

— На сегодняшний день обнаружено более 100 типов ВПЧ. Большинство людей на планете заражены ВПЧ, не зная об этом, — отметил уролог.

Некоторые виды ВПЧ также являются онкогенами, они могут привести к развитию рака слизистых оболочек.

— По данным ВОЗ, примерно у 570 000 женщин ежегодно диагностируют рак шейки матки, а примерно 311 000 женщин умирают от этой болезни, — подчеркнул Кондратенко.

Пути заражения ВПЧ

Главной причиной заражения ВПЧ является контакт с кожей или слизистыми оболочками, которые содержат вирус.

— Заразиться можно как во время полового контакта, так и бытовым путем. ВПЧ может быть в организме с самого рождения, а проявиться лишь через много лет, — рассказал врач Андрей Кондратенко.

Симптомы ВПЧ

Большинство инфекций ВПЧ протекают без симптомов, многие люди не знают, что они заражены. Некоторые виды проявляются появлением бородавок на коже или слизистых оболочках.

— Наиболее распространенным проявлением ВПЧ являются бородавки на коже, обычно они не беспокоят человека. Бородавки на слизистых оболочках могут быть плоскими или выступать за уровень кожи, — рассказывает врач.

В случае онкогенных типов ВПЧ, появляются злокачественные образования.

— Некоторые виды ВПЧ могут быть связаны с развитием рака гениталий, включая шейку матки, рак прямой кишки, рак половых и других органов, — говорит Андрей Кондратенко.

Профилактика и лечение ВПЧ

Лучший способ предотвратить инфекцию ВПЧ — это вакцинация. Вакцины против ВПЧ доказаны к эффективности в предотвращении онкогенным видам ВПЧ и бородавкам.

— Вакцинация против ВПЧ является самым эффективным средством профилактики. Доступные вакцины, такие, как Gardasil и Cervarix, направлены на защиту от некоторых опасных видов ВПЧ, которые могут вызвать рак, — рассказал врач-уролог.

Также важно использовать контрацептивы и регулярно проходить медицинские обследования и скрининг

Один из методов лечения ВПЧ направлен на удаление бородавок. Это может включать лекарственное лечение, криотерапию, хирургическое вмешательство или лазерную терапию, в зависимости от тяжести инфекции.

— Однако удаление бородавок не гарантирует полного излечения от ВПЧ, и через некоторое время бородавки могут появиться вновь, — подчеркивает Андрей Кондратенко.

Также в лечение ВПЧ входит борьба с осложнениями.

Если ВПЧ привел к осложнениям, таким, как изменения в клетках шейки матки или рак, лечение будет зависеть от стадии и типа осложнения.

Это может включать хирургические процедуры, лазерную терапию, химиотерапию, лучевую терапию или другие методы, — рассказывает врач.

Некоторые врачи используют иммунотерапию, для усиления иммунного ответа организма на вирус, хотя это и не является доказательным методом.

Важно соблюдать меры профилактики, помнить о вакцинации и использовании контрацептивов. Регулярные консультации с врачом могут помочь вовремя выявить и лечить инфекцию ВПЧ, чтобы снизить риск осложнений.