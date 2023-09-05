Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обнародовала данные, согласно которым почти каждый третий мужчина старше 15 лет инфицирован по крайней мере одним типом генитального вируса папилломы человека (ВПЧ), а каждый пятый — одним или несколькими из них, известных, как типы ВПЧ высокого риска или онкогенные.

Сообщается, что системный метаанализ позволил оценить распространенность генитальной ВПЧ-инфекции среди мужского населения на основе исследований, опубликованных в период с 1995 по 2022 год.

Глобальная совокупная распространенность составила 31% для любого ВПЧ и 21% для ВПЧ высокого риска.

Распространенность ВПЧ была высокой среди молодых людей в возрасте от 25 до 29 лет.

По словам экспертов ВОЗ, большинство инфекций ВПЧ у мужчин и женщин протекают бессимптомно, но могут привести к долгосрочным последствиям и смертности. Ежегодно от рака шейки матки умирают более 340 тыс женщин.

У мужчин инфекция ВПЧ имеет тенденцию клинически проявляться в виде аногенитальных бородавок, которые увеличивают скорость передачи ВПЧ.

Инфекции ВПЧ также связаны с раком полового члена, анального канала и ротоглотки. По оценкам Международного агентства по исследованию рака, в 2018 году у мужчин было зарегистрировано около 69 400 случаев рака, вызванного ВПЧ.

— Это глобальное исследование подтверждает, насколько широко распространена ВПЧ-инфекция, связанная с типами ВПЧ высокого риска, — отметила директор Глобальных программ ВОЗ по ВИЧ, гепатиту и инфекциям, передающимся половым путем, Мэг Доэрти.

Мы должны продолжать искать возможности для предотвращения заражения ВПЧ и снижения уровня заболеваний, связанных с ВПЧ, как у мужчин, так и у женщин, отметила представитель ВОЗ.