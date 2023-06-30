Подразделение ВОЗ по исследованию рака, Международное агентство по изучению рака (IARC), провело обзор безопасности аспартама и заявило, что популярный искусственный подсластитель, используемый в тысячах продуктов по всему миру, должен быть объявлен потенциально опасным для человека.

Ранее агентство отнесло работу в ночное время и употребление красного мяса к классу вероятно вызывающих рак, а использование мобильных телефонов расценило как возможные канцерогены.

Обзор безопасности IARC был проведен, чтобы оценить, представляет ли аспартам потенциальную опасность, однако в нем не указывается, сколько продукта человек может безопасно потреблять.

Аспартам широко используется с 1980-х годов в качестве столового подсластителя, а также в таких продуктах, как диетические газированные напитки, жевательная резинка, сухие завтраки и леденцы от кашля.

Подсластитель разрешен для использования во всем мире регулирующими органами, которые изучили все имеющиеся доказательства.

Пищевая промышленность выразила серьезную обеспокоенность отчетами IARC.

Как заявила генеральный секретарь Международной ассоциации производителей подсластителей Фрэнсис Хант-Вуд, IARC не является органом по безопасности пищевых продуктов.

По словам Хант-Вуд, аспартам — один из наиболее тщательно исследованных ингредиентов в истории: более 90 агентств по безопасности пищевых продуктов по всему миру объявили его безвредным для здоровья.

При этом существуют доказательства, которые поднимают вопросы о потенциальном влиянии аспартама на риск развития рака.

Так, исследование, проведенное во Франции в прошлом году с участием около 100 тыс. взрослых, показало, что у тех, кто потреблял большее количество искусственных подсластителей, включая аспартам, был более высокий риск развития рака.

А исследование, проведенное Институтом Рамаззини в Италии в начале 2000-х годов, показало, что некоторые виды рака у мышей и крыс связаны именно с аспартамом.