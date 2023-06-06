Сукралоза, широко используемый искусственный подсластитель, во время пищеварения производит соединение сукралоза-6-ацетат, разрушающее ДНК. То есть, является генотоксичным и может привести к так называемому дырявому кишечнику.

Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов установило порог токсикологической опасности для всех потенциально генотоксичных веществ — 0,15 микрограмма на человека в день. То есть, эта доза еще допустима в пищевых продуктах.

— Наша работа выявила в одном ежедневном напитке, подслащенном сукралозой, количество сукралозы-6-ацетата, значительно превышающее этот порог. — говорит Сьюзан Шиффман, адъюнкт-профессор Университете штата Северная Каролина.

Исследователи провели серию экспериментов in vitro, подвергая клетки крови человека воздействию сукралозы-6-ацетата и отслеживая маркеры генотоксичности.

Было установлено, что сукралоза-6-ацетат стремительно разрушает ДНК в клетках, а ткани кишечника человека, подвергшиеся воздействию сукралози-6-ацетата, превращаются в так называемую протекающую кишку.

Это означает, что стенки кишки становятся более проницаемыми и вещества, которые обычно вымываются из организма с фекалиями, вместо этого вытекают из кишечника и всасываются в кровоток.

— Мы обнаружили, что поврежденные клетки кишечника поражаются окислительным стрессом, воспалением и становятся канцерогенными, — говорит Шиффман.

Пришло время пересмотреть безопасность и нормативный статус сукралозы, потому что появляется все больше доказательств того, что она несет в себе значительный риск.

По крайней мере, исследователи призывают людей избегать продуктов, содержащих сукралозу.

Источник: SciTechDaily