Сахар в некоторых научных исследованиях называют самым вредным продуктом. Но ведь сладкого хочется! Поэтому все чаще рассматривают различия влияния на здоровье разных видов сахара. Сторонники здорового питания сосредоточили внимание на коричневом сахаре, как на якобы полезном заменителе сахара белого, свекольного.

Наш постоянный эксперт Наталья Наумова заметила, что на самом деле вокруг коричневого сахара ломаются копья многих целителей и натуропатов.

— Мнения высказываются очень разные: от — коричневый сахар ничем не отличается от белого, кроме цвета, а состав у них одинаковый, до — коричневый сахар абсолютно безвреден, от него не бывает ни диабета, ни лишних килограммов. На самом деле все споры можно решить очень просто — достаточно рассмотреть состав этих видов сахара с точки зрения биохимии.

Итак, сахар коричневого цвета (мусковадо, мелассовый, демерара, турбинадо) — это натуральный нерафинированный сахарный продукт из сока сахарного тростника.

Такой сахар не проходит никаких дополнительных этапов очистки и обработки, благодаря чему отличается по цвету, вкусу и запаху, которые обеспечивает наличие мелассы — кормовой патоки.

Именно меласса содержит определенное количество витаминов и микроэлементов — калий, кальций, железо, магний, фосфор. Это основной аргумент сторонников употребления коричневого сахара.

А белый сахар содержит только витамины группы В (В2) и некоторые микроэлементы (калий, кальций и железо).

Однако различия очищенного и неочищенного сахара, то есть белого и коричневого, по количеству витаминов и микроэлементов на уровне суточного рациона несущественны. Их однозначно недостаточно для обогащения организма питательными веществами.

А что касается углеводов, то оба сахара — это сахароза. В белом ее 99,9%, в коричневом — 97%.

Поэтому, если вы отдаете предпочтение коричневому сахару перед белым, не ждите, что это будет препятствовать набору лишних килограммов. И точно не поможет уменьшить уровень сахара в крови.

Если же вы уверены, что тростниковый сахар все же полезнее свекольного, то вас ждет разочарование. Рафинированный тростниковый сахар — полный аналог рафинированного свекольного.

И напоследок дополним мнение эксперта. Ввиду популярности продукта, некоторые производители просто окрашивают белый сахар в коричневый цвет или добавляют к рафинированному сахару патоку. И, конечно, ставят большую цену.