Цукор у деяких наукових дослідженнях називають найшкідливішим продуктом. Але ж солодкого хочеться! Тому все частіше розглядають відмінності впливу на здоров’я різних видів цукру. Прихильники здорового харчування зосередили увагу на коричневому цукрі, як, начебто на корисному заміннику цукру білого, бурякового.

Наш постійний експерт Наталя Наумова зауважила, що насправді навколо коричневого цукру ламаються списи багатьох цілителів і натуропатів.

– Думки висловлюються дуже різні. Від – коричневий цукор нічим не відрізняється від білого, крім кольору, а склад у них однаковий До – коричневий цукор абсолютно нешкідливий, від нього не буває ні діабету, ні зайвих кілограмів. Насправді, усі суперечки можна вирішити дуже просто – достатньо розглянути склад цих видів цукру з точки зору біохімії.

Отже цукор коричневого кольору (мусковадо, мелясовий, демерара, турбінадо) – це натуральний нерафінований цукровий продукт із соку цукрової тростини.

Такий цукор не проходить жодних додаткових етапів очищення і обробки, завдяки чому відрізняється за кольором, смаком і запахом. Які забезпечує наявність меляси – кормової патоки.

От саме меляса містить певну кількість вітамінів і мікроелементів – калій, кальцій, залізо, магній, фосфор. Це основний аргумент прихильників вживання коричневого цукру.

Оскільки білий цукор містить тільки вітаміни групи В (В2) і деякі мікроелементи (калій, кальцій і залізо).

Проте, відмінності очищеного і неочищеного цукру, тобто, білого і коричневого, за кількістю вітамінів і мікроелементів на рівні добового раціону несуттєві. Їх однозначно недостатньо для збагачення організму поживними речовинами.

А що стосується вуглеводів, то обидва цукри – це сахароза. У білому її 99,9%, у коричневому – 97%.

Отож, якщо віддаєте перевагу коричневому цукру перед білим, не чекайте, що це перешкоджатиме набору зайвих кілограмів. І точно не допоможе зменшити рівень цукру в крові.

Якщо ж ви впевнені, що тростинний цукор все ж корисніше бурякового, то вас чекає розчарування. Рафінований тростинний цукор повний аналог рафінованого бурякового.

Ще варто доповнити думку експерта, що, зважаючи на популярність продукту, деякі виробники просто фарбують білий цукор в коричневий колір, або додають до рафінованого цукру патоку. І, звісно, ставлять більшу ціну.