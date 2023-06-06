Сукралоза, широко використовуваний штучний підсолоджувач, під час травлення продукує сполуку сукралоза-6-ацетат, що руйнує ДНК. Тобто, ця речовина є генотоксичною і може призвести до так званого дірявого кишківника.

Європейське агентство з безпеки харчових продуктів встановило поріг токсикологічної небезпеки для всіх потенційно генотоксичних речовин – 0,15 мікрограма на людину на день. Цю дозу ще можна назвати припустимою.

– Наша робота виявила в одному щоденному напої, підсолодженому сукралозою, таку кількість сукралози-6-ацетату, що значно перевищує цей поріг,- каже Сьюзан Шиффман, ад’юнкт-професорка Університету штату Північна Кароліна.

Дослідники провели серію експериментів in vitro, наражаючи клітини крові людини на вплив сукралози-6-ацетату і відстежуючи маркери генотоксичності.

Було встановлено, що сукралоза-6-ацетат стрімко руйнує ДНК у клітинах, а тканини кишківника людини, які зазнали впливу сукралози-6-ацетату, перетворюються на так звану кишку, що протікає.

Це означає, що стінки кишки стають більш проникними і речовини, які зазвичай вимиваються з організму з фекаліями, натомість витікають з кишківника і всмоктуються в кровотік.

– Ми виявили, що пошкоджені клітини кишківника уражаються окислювальним стресом, запаленням і стають канцерогенними, – каже Шиффман.

Настав час переглянути безпеку та нормативний статус сукралози, бо з’являється дедалі більше доказів того, що вона несе в собі значний ризик.

Принаймні, дослідники закликають людей уникати продуктів, що містять сукралозу.

Джерело: SciTechDaily