Підрозділ ВООЗ з дослідження раку, Міжнародне агентство з вивчення раку (IARC), провів огляд безпеки аспартаму і заявив, що популярний штучний підсолоджувач, який використовується в тисячах продуктів у всьому світі, має бути оголошений потенційно небезпечним для людини.

Раніше агентство віднесло роботу в нічний час і вживання червоного м’яса до класу тих, що ймовірно викликають рак, а використання мобільних телефонів розцінило як можливі канцерогени.

Огляд безпеки IARC був проведений, щоб оцінити, чи становить аспартам потенційну небезпеку, проте в ньому не вказується, скільки продукту людина може безпечно споживати.

Аспартам широко використовується з 1980-х років як столовий підсолоджувач, а також у таких продуктах, як дієтичні газовані напої, жувальна гумка, сухі сніданки і льодяники від кашлю.

Підсолоджувач дозволений для використання в усьому світі регулювальними органами, які вивчили всі наявні докази.

Харчова промисловість висловила серйозне занепокоєння звітами IARC.

Як заявила генеральний секретар Міжнародної асоціації виробників підсолоджувачів Френсіс Хант-Вуд, IARC не є органом з безпеки харчових продуктів.

За словами Хант-Вуд, аспартам – один із найретельніше досліджених інгредієнтів в історії: понад 90 агентств з безпеки харчових продуктів у всьому світі оголосили його нешкідливим для здоров’я.

При цьому існують докази, які порушують питання про потенційний вплив аспартаму на ризик розвитку раку

Так, дослідження, проведене у Франції минулого року за участю близько 100 тис. дорослих, засвідчило, що в тих, хто споживав більшу кількість штучних підсолоджувачів, включно з аспартамом, був вищий ризик розвитку раку.

А дослідження, проведене Інститутом Рамаззіні в Італії на початку 2000-х років, показало, що деякі види раку у мишей і щурів пов’язані саме з аспартамом.