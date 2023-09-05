Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) оприлюднила дані, згідно з якими майже кожен третій чоловік, старший за 15 років, інфікований принаймні одним типом генітального вірусу папіломи людини (ВПЛ), а кожен п’ятий – одним або декількома з них, відомих, як типи ВПЛ високого ризику або онкогенні.

Повідомляється, що системний метааналіз дав змогу оцінити поширеність генітальної ВПЛ-інфекції серед чоловічого населення на основі досліджень, опублікованих у період з 1995 по 2022 рік.

Глобальна сукупна поширеність становила 31% для будь-якого ВПЛ і 21% для ВПЛ високого ризику.

Поширеність ВПЛ була високою серед молодих людей віком від 25 до 29 років.

За словами експертів ВООЗ, більшість інфекцій ВПЛ у чоловіків і жінок протікають безсимптомно, але можуть призвести до довгострокових наслідків і смертності. Щорічно від раку шийки матки помирають понад 340 тис. жінок.

У чоловіків інфекція ВПЛ має тенденцію клінічно проявлятися у вигляді аногенітальних бородавок, які збільшують швидкість передачі ВПЛ.

Інфекції ВПЛ також пов’язані з раком статевого члена, анального каналу та ротоглотки. За оцінками Міжнародного агентства з дослідження раку, у 2018 році у чоловіків було зареєстровано близько 69 400 випадків раку, спричиненого ВПЛ.

– Це глобальне дослідження підтверджує, наскільки широко поширена ВПЛ-інфекція, пов’язана з типами ВПЛ високого ризику, – зазначила директорка Глобальних програм ВООЗ з ВІЛ, гепатиту та інфекцій, що передаються статевим шляхом, Мег Доерті.

Ми повинні продовжувати шукати можливості для запобігання зараженню ВПЛ і зниження рівня захворювань, пов’язаних із ВПЛ, як у чоловіків, так і в жінок, зазначила представниця ВООЗ.