Вірус папіломи людини (ВПЛ) – інфекційна хвороба. Вона протікає практично безсимптомно, людина може навіть не здогадуватися, що має ВПЛ. Проте ускладнення можуть призвести до ракових захворювань.

Факти ICTV поспілкувалися з лікарем-урологом Андрієм Кондратенком та отримали відповіді на основні питання про ВПЛ.

Що таке вірус папіломи людини?

ВПЛ – це група вірусів, які вражають шкіру та слизові оболонки людини.

– Вірус папіломи людини (ВПЛ) – дуже поширена інфекція, що передається переважно статевим шляхом, ВПЛ є приблизно у 80% сексуально активного населення, – розповідає лікар.

Цей вірус має багато різновидів.

– На сьогодні виявлено понад 100 типів ВПЛ. Більшість людей на планеті заражені ВПЛ, не знаючи про це, – зазначив уролог.

Деякі види ВПЛ також є онкогенами, вони можуть призвести до розвитку раку слизових оболонок.

– За даними ВООЗ, приблизно у 570 тисяч жінок щорічно діагностують рак шийки матки, а приблизно 311 тисяч жінок помирають від цієї хвороби, – наголосив Андрій Кондратенко.

Шляхи зараження ВПЛ

Головною причиною зараження ВПЛ є контакт зі шкірою або слизовими оболонками, які містять вірус.

– Заразитися можна як під час статевого контакту, так і побутовим шляхом. ВПЛ може бути в організмі від самого народження, а проявитися лише через багато років, – розповів лікар Кондратенко.

Симптоми ВПЛ

Більшість інфекцій ВПЛ протікають безсимптомно, багато людей не знають, що вони заражені. Деякі види проявляються появою бородавок на шкірі або слизових оболонках.

– Найпоширенішим проявом ВПЛ є бородавки на шкірі, зазвичай вони не турбують людину. Бородавки на слизових оболонках можуть бути плоскими або ж виступати за рівень шкіри, – розповідає лікар.

У разі онкогенних типів ВПЛ з’являються злоякісні утворення.

– Деякі види ВПЛ можуть бути пов’язані з розвитком раку геніталій, включно з шийкою матки, рак прямої кишки, рак статевих та інших органів, – каже Андрій Кондратенко.

Профілактика та лікування ВПЛ

Найкращий спосіб запобігти інфекції ВПЛ – це вакцинація. Вакцини проти ВПЛ доведені до ефективності у запобіганні онкогенним видам ВПЛ і бородавкам.

– Вакцинація проти ВПЛ є найефективнішим засобом профілактики. Доступні вакцини, такі,, як Gardasil і Cervarix, спрямовані на захист від деяких небезпечних видів ВПЛ, які можуть спричинити рак, – розповів лікар-уролог.

Також важливо використовувати контрацептиви та регулярно проходити медичні обстеження і скринінг.

Один із методів лікування ВПЛ спрямований на видалення бородавок. Це може передбачати лікарське лікування, кріотерапію, хірургічний втручання або лазерну терапію, залежно від важкості інфекції.

– Однак видалення бородавок не гарантує повного вилікування від ВПЛ, і за якийсь час бородавки можуть з’явитись знову, – уточнює Андрій Кондратенко.

Також до лікування ВПЛ входить боротьба з ускладненнями.

– Якщо ВПЛ призвів до ускладнень, таких, як зміни в клітинах шийки матки або рак, лікування залежатиме від стадії та типу ускладнення. Це можуть бути хірургічні процедури, лазерна терапія, хімієтерапія, променева терапія або інші методи, – розповідає лікар.

Деякі лікарі використовують імунотерапію – для підсилення імунної відповіді організму на вірус, хоча це і не є доказовим методом.

Важливо дотримуватися заходів профілактики, пам’ятати про вакцинацію та використання контрацептивів. Регулярні консультації з лікарем можуть допомогти вчасно виявити й лікувати інфекцію ВПЛ, щоби знизити ризик ускладнень.