Эксперты Министерства здравоохранения Украины рассказали о способах профилактики обезьяньей оспы, первый случай которой в Украине лабораторно подтвержден вчера, 15 сентября.

— Оспа обезьян может передаваться от человека к человеку через прямой физический контакт с инфекционной сыпью, струпьями или биологическими жидкостями организма больного человека. Речь идет об общении с близкого расстояния, дыхании, осязании, поцелуях, сексе, — говорится в сообщении.

Отмечается, что заболевание может распространяться с момента появления симптомов до полного заживления сыпи и образования свежего слоя кожи.

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Как не заразиться оспой обезьян:

и збегайте тесного контакта “кожа к коже” с людьми, у которых есть симптомы, похожие на оспу обезьян;

избегайте контакта с предметами и материалами, которыми пользовался больной;

регулярно мойте руки с мылом или используйте дезинфицирующее средство на спиртовой основе. Особенно это следует делать перед едой, после посещения ванной комнаты и перед тем, как прикасаться к собственному лицу;

дезинфицируйте и мойте поверхности, к которым обычно прикасаетесь в средах, где могли быть инфицированы люди.

Вакцинация

Сейчас в мире три вакцины против оспы обезьян, однако их производство и запасы очень ограничены. В некоторых странах уже проводят вакцинацию групп риска, учитывая распространение заболевания.

В Украине, с учетом регистрации всего одного случая, необходимости в вакцинации против обезьяньей оспы пока нет.

Кроме того, Всемирная организация здравоохранения не рекомендует массовую вакцинацию.

Важно! Если вы думаете, что у вас оспа обезьян, следует обратиться за медицинской помощью, используя средства противоэпидемической защиты (защитную маску, перчатки и т.п.), чтобы не заразить других.

Находиться на самоизоляции нужно, пока все язвы (пузырьки) не покроются коркой, струпья не отпадут, а под ними не образуется новый слой кожи. Важно, что речь идет также о тех язвах, которые находятся внутри тела, например, во рту.