Експерти Міністерства охорони здоров’я України розповіли про способи профілактики мавпячої віспи, перший випадок якої в Україні лабораторно підтверджений вчора, 15 вересня.

– Віспа мавп може передаватися від людини до людини через прямий фізичний контакт з інфекційним висипом, струпами або біологічними рідинами організму хворої людини. Йдеться про спілкування з близької відстані, дихання, дотик, поцілунки, секс, – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що захворювання може поширюватися з моменту появи симптомів до повного загоєння висипу і утворення свіжого шару шкіри.

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Як не заразитися на віспу мавп:

уникайте тісного контакту “шкіра до шкіри” з людьми, у яких є симптоми, схожі на віспу мавп;

уникайте контакту з предметами і матеріалами, якими користувався хворий;

регулярно мийте руки з милом або використовуйте дезінфікуючий засіб на спиртовій основі. Особливо це слід робити перед їжею, після відвідування ванної кімнати і перед тим, як торкатися до власного обличчя;

дезінфікуйте і мийте поверхні, до яких зазвичай торкаєтеся в середовищах, де могли бути інфіковані люди.

Вакцинація

Зараз у світі три вакцини проти віспи мавп, проте їхнє виробництво і запаси дуже обмежені. У деяких країнах вже проводять вакцинацію груп ризику, враховуючи поширення захворювання.

В Україні, з урахуванням реєстрації лише одного випадку, необхідності у вакцинації проти мавпячої віспи поки немає.

Крім того, Всесвітня організація охорони здоров’я не рекомендує масову вакцинацію.

Важливо! Якщо ви думаєте, що у вас віспа мавп, слід звернутися за медичною допомогою, використовуючи засоби протиепідемічного захисту (захисну маску, рукавички тощо), щоб не заразити інших.

Перебувати на самоізоляції потрібно, поки все виразки (пухирці) не покриються кіркою, струпи не відпадуть, а під ними не утвориться новий шар шкіри. Важливо, що мова йде також про ті виразки, які знаходяться всередині тіла, наприклад, в роті.