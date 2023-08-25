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Витамин С: как правильно его принимать и кому он нужен

25 августа 2023, 20:04
Ульяна Вернер health-эксперт
вітамін С, апельсин, цитрус
Источник: Unsplash

Витамин C, также известный как аскорбиновая кислота, является одним из наиболее важных витаминов для поддержания оптимального здоровья. Он играет ключевую роль в поддержании сильной иммунной системы, антиоксидантной защиты, синтеза коллагена и других важных функций организма.

О пользе витамина С для человека Фактам ICTV рассказала врач и health-эксперт Ульяна Вернер.

Польза витамина C

  1. Антиоксидантная защита: витамин C является мощным антиоксидантом, который борется со свободными радикалами, которые возникают в результате окислительных процессов в организме. Это помогает снизить окислительный стресс и предотвращает повреждение клеток.
  2. Иммунная поддержка: он поддерживает нормальное функционирование иммунной системы. Витамин C может снижать риск респираторных инфекций, таких как простуда и грипп, а также улучшать реконвалесценцию.
  3. Синтез коллагена: он является ключевым фактором в синтезе коллагена — белка, который обеспечивает структурную прочность тканей, включая кожу, кости, суставы и сосуды.
  4. Здоровье кожи: витамин C способствует здоровью кожи, улучшая выработку коллагена, уменьшая пигментацию и борясь с морщинами.

Дефицит витамина C

Дефицит витамина C может возникать в случае недостаточного потребления продуктов, богатых этим витамином, а также при плохой усвояемости. Дефицит витамина C может привести к следующим проблемам:

  1. Проблемам с сосудами: витамин C помогает поддерживать здоровье сосудов и предупреждает проблемы с артериями.
  2. Геморрагические проявления: недостаточность витамина C может привести к кровоточивости десен, из носа, а также петехиям (капельки крови) на коже.
  3. Снижение иммунитета: дефицит витамина ослабляет иммунную систему, поэтому может привести к увеличению риска заболеваний.

Источники витамина C

Во избежание дефицита важно включить в рацион продукты, богатые этим витамином. Основные источники витамина C:

  • Овощи: болгарский перец, брокколи, капуста, помидоры, картофель.
  • Фрукты: киви, клубника, малина, арбуз, ананас, гуава.
  • Цитрусовые фрукты: апельсин, лимон, грейпфрут и лайм.
  • Зелень: петрушка, укроп, кресс-салат, фасоль конская, спаржа.

Последствия перенасыщения витамином

Витамин C является водорастворимым, поэтому избыток витамина выделяется из организма с мочой. Тем не менее увеличение дозы может вызвать некоторые нежелательные побочные эффекты:

  • Желудочные расстройства: диарея, дискомфорт или боль в желудке.
  • Камни в почках.
  • Увеличение риска сердечных заболеваний.

Хотя витамин C является безопасным, важно придерживаться рекомендованных доз, поскольку избыток может привести к нежелательным побочным эффектам.

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