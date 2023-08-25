Витамин C, также известный как аскорбиновая кислота, является одним из наиболее важных витаминов для поддержания оптимального здоровья. Он играет ключевую роль в поддержании сильной иммунной системы, антиоксидантной защиты, синтеза коллагена и других важных функций организма.

О пользе витамина С для человека Фактам ICTV рассказала врач и health-эксперт Ульяна Вернер.

Польза витамина C

Антиоксидантная защита: витамин C является мощным антиоксидантом, который борется со свободными радикалами, которые возникают в результате окислительных процессов в организме. Это помогает снизить окислительный стресс и предотвращает повреждение клеток. Иммунная поддержка: он поддерживает нормальное функционирование иммунной системы. Витамин C может снижать риск респираторных инфекций, таких как простуда и грипп, а также улучшать реконвалесценцию. Синтез коллагена: он является ключевым фактором в синтезе коллагена — белка, который обеспечивает структурную прочность тканей, включая кожу, кости, суставы и сосуды. Здоровье кожи: витамин C способствует здоровью кожи, улучшая выработку коллагена, уменьшая пигментацию и борясь с морщинами.

Дефицит витамина C

Дефицит витамина C может возникать в случае недостаточного потребления продуктов, богатых этим витамином, а также при плохой усвояемости. Дефицит витамина C может привести к следующим проблемам:

Проблемам с сосудами: витамин C помогает поддерживать здоровье сосудов и предупреждает проблемы с артериями. Геморрагические проявления: недостаточность витамина C может привести к кровоточивости десен, из носа, а также петехиям (капельки крови) на коже. Снижение иммунитета: дефицит витамина ослабляет иммунную систему, поэтому может привести к увеличению риска заболеваний.

Источники витамина C

Во избежание дефицита важно включить в рацион продукты, богатые этим витамином. Основные источники витамина C:

Овощи: болгарский перец, брокколи, капуста, помидоры, картофель.

Фрукты: киви, клубника, малина, арбуз, ананас, гуава.

Цитрусовые фрукты: апельсин, лимон, грейпфрут и лайм.

Зелень: петрушка, укроп, кресс-салат, фасоль конская, спаржа.

Последствия перенасыщения витамином

Витамин C является водорастворимым, поэтому избыток витамина выделяется из организма с мочой. Тем не менее увеличение дозы может вызвать некоторые нежелательные побочные эффекты:

Желудочные расстройства: диарея, дискомфорт или боль в желудке.

Камни в почках.

Увеличение риска сердечных заболеваний.

Хотя витамин C является безопасным, важно придерживаться рекомендованных доз, поскольку избыток может привести к нежелательным побочным эффектам.