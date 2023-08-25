Вітамін C, також відомий як аскорбінова кислота, є одним із найбільш важливих вітамінів для підтримки оптимального здоров’я. Він відіграє ключову роль у підтриманні сильної імунної системи, антиоксидантного захисту, синтезу колагену та інших важливих функцій організму.

Про користь вітаміну С для людини Фактам ICTV розповіла лікарка та health-експертка Уляна Вернер.

Користь вітаміну C

Антиоксидантний захист: вітамін C є потужним антиоксидантом, що бореться з вільними радикалами, які виникають внаслідок окислювальних процесів в організмі. Це допомагає знизити окислювальний стрес і запобігає пошкодженню клітин. Імунна підтримка: він підтримує нормальне функціонування імунної системи. Вітамін C може знижувати ризик респіраторних інфекцій, таких як застуда та грип, а також поліпшувати реконвалесценцію. Синтез колагену: він є ключовим фактором у синтезі колагену – білка, який забезпечує структурну міцність тканин, включно зі шкірою, кістками, суглобами та судинами. Здоров’я шкіри: вітамін C сприяє здоров’ю шкіри, поліпшуючи вироблення колагену, зменшуючи пігментацію і борючись зі зморшками.

Дефіцит вітаміну C

Дефіцит вітаміну C може виникати у випадку недостатнього споживання продуктів, багатих на цей вітамін, а також за поганої засвоюваності. Дефіцит вітаміну C може призвести до таких проблем:

Проблем із судинами: вітамін C допомагає підтримувати здоров’я судин і попереджає проблеми з артеріями. Геморагічні прояви: недостатність вітаміну C може призвести до кровоточивості ясен, з носа, а також петехій (краплинки крові) на шкірі. Зниження імунітету: дефіцит вітаміну послаблює імунну систему, тому може призвести до збільшення ризику захворювань.

Джерела вітаміну C

Для уникнення дефіциту важливо додати в раціон продукти, багаті цим вітаміном. Основні джерела вітаміну C:

Овочі: болгарський перець, броколі, капуста, помідори, картопля.

Фрукти: ківі, полуниця, малина, кавун, ананас, гуава.

Цитрусові фрукти: апельсин, лимон, грейпфрут та лайм.

Зелень: петрушка, кріп, крес-салат, квасоля кінська, спаржа.

Наслідки перенасичення вітаміном

Вітамін C є водорозчинним, тому надлишок вітаміну виділяється з організму з сечею. Проте збільшення дози може викликати деякі небажані побічні ефекти:

Шлункові розлади: діарея, дискомфорт або біль у шлунку. Камені в нирках. Збільшення ризику серцевих захворювань.

Хоча вітамін C є безпечним, важливо дотримуватися рекомендованих доз, оскільки надлишок може призвести до небажаних побічних ефектів.