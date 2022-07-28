Вросший ноготь (онихокриптоз) – это нарушение ногтевой пластины, когда она начинает “погружаться” в кожу пальца на ноге. Это сопровождается не только неприятными болевыми ощущениями, но и неэстетичным видом.

Что делать, если ноготь на ноге врос, Факты ICTV расспросили подолога с 20-летним опытом работы, инструктора-преподавателя Викторию Козак.

По ее наблюдению, каждый второй клиент обращается за помощью в решении этой проблемы. Более того, эта патология может привести к тому, что человеку просто тяжело и больно будет ходить.

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Причины появления вросшего ногтя:

неправильно обрезанный ноготь – самая распространенная причина. Это может сделать как сам клиент, так и мастер педикюра;

неудобная обувь, в частности, с зауженным носиком или с повышенным давлением на пальце;

грибковая инфекция может привести к деформации ногтевой пластины, и края ногтя начнут давить на мягкие ткани валика – складки кожи, прикрывающей края ногтевой пластины;

избыточный вес;

различные травмы ногтя, что может привести к изменению роста ногтевой пластины. Тогда травмируются мягкие ткани валиков, что приводит к вросшему краю ногтя;

плоскостопие;

неправильное положение пальца, например, при вальгусной деформации большого пальца;

диабет, гормональные заболевания, климакс, генетическая предрасположенность.

Как только начался процесс формирования вросшего ногтя – человек это почувствует. Симптомов может быть несколько – покраснение ногтевого валика, припухлость, колючая боль, отек и гной. На это сразу нужно обратить внимание и принять меры. При своевременном выявлении проблемы вросший ноготь не является катастрофой и подвергается простому и доступному лечению.

Впрочем, в начале лечения многие допускают ошибки в самолечении, которые откладывают процесс выздоровления.

Наиболее распространенные ошибки:

горячие ванночки для ног, которые могут ускорить воспалительный процесс и образование гноя;

мазь Вишневского. Этот препарат всегда был, вероятно, в аптечке у каждой семьи постсоветского пространства. Такая примитивная система лечения действительно работала раньше и применялась в военное время регулярно, ведь другие антисептические препараты просто отсутствовали. Использование мази Вишневского – это рулетка. Хорошо, если не навредит. Так как, смазав небольшую рану, вполне можно заработать гангрену. Или другое не менее опасное заболевание. Если врач назначил мазь Вишневского – меняйте врача немедленно;

народные методы. Можно пробовать все, что вы знаете, но нужно ли так рисковать?

Но в домашних условиях в начале болезни все же можно помочь. Первая помощь при вросшем ногте заключается в приготовлении простейшей ванночки. Например, из аптечного 0,9% водного раствора хлорида натрия (NaCl), которую можно легко приготовить в домашних условиях – примерно одна чайная ложка поваренной соли без верха на 1 литр воды, вода температуры тела – 36-37 градусов. Этим же раствором можно и просто промыть рану. Такой метод поможет снять отек, воспаление и красноту.

Следующий шаг – записаться на прием к специалисту, который имеет опыт работы с вросшими ногтями. Вашей ошибкой будет решать этот вопрос самостоятельно.

Современные методы лечения вросшего ногтя

Мало кто знает, что первая операция по удалению ногтевой пластины, вросшей в область ногтевых тканей, была проведена около 100 лет назад. Сегодня же медицине известно около 70 методик проведения этой сложной процедуры.

Вот только часто даже хирургическое вмешательство не способно гарантировать полное выздоровление. Дело в том, что в результате операции, когда ногтевую пластину полностью убирают — отрастающая ногтевая пластина приобретает ярко выраженную кривизну. И тогда врастание происходит снова.

Или может возникнуть более серьезное непоправимое заболевание – онихогрифозом. Это заболевание ногтевой пластины, сопровождающееся деформацией и утолщением ногтя. При этом ноготь принимает форму ногтя хищной птицы.

Но к хирургическому методу удаления может привести и четвертая стадия вросшего ногтя с бактериальной инфекцией, если вовремя не обратиться к опытному специалисту-подологу.

Квалифицированный подолог безболезненно уберет край ногтя, который привел к врастанию. Для этого врачу не понадобится даже обезболивание, потому что оно мешает определению того маленького кончика ногтя, который создал большие проблемы.

Современный специалист-подолог обладает разными методами – от тампонирования до коррекционных систем, если они необходимы.

Чтобы предотвратить образование вросшего ногтя, стоит:

не обрезать ногти слишком коротко,

носить не только красивую обувь, но и удобную,

своевременно лечить грибковые заболевания.

И, самое главное, при обнаружении первых признаков вросшего ногтя – не откладывайте проблему, обратитесь за помощью специалиста!