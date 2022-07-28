Врослий ніготь (оніхокриптоз) – це порушення нігтьової пластини, коли вона починає “занурюватися” у шкіру пальця на нозі. Це супроводжується не тільки неприємними больовими відчуттями, а й неестетичним виглядом.

Що робити, якщо ніготь на нозі вріс, Факти ICTV розпитали подолога з 20-річним досвідом роботи, інструкторку-викладачку Вікторію Козак.

За її спостереженням, щодня кожен другий клієнт звертається по допомогу у вирішенні цієї проблеми. Ба більше, ця патологія може призвести до того, що людині просто важко і боляче буде ходити.

Зараз дивляться

Причини появи врослого нігтя:

неправильно обрізаний ніготь – найпоширеніша причина. Це може зробити як сам клієнт, так і майстер педикюру;

незручне взуття, зокрема, зі звуженим носиком або з підвищеним тиском на пальці;

грибкова інфекція може призвести до деформації нігтьової пластини, і краї нігтя почнуть тиснути на м’які тканини валика – складки шкіри, що прикриває краї нігтьової пластини;

зайва вага;

різноманітні травми нігтя, що можуть призвести до зміни росту нігтьової пластини. Тоді травмуються м’які тканини валиків, що призводить до врослого краю нігтя;

плоскостопість;

неправильне положення пальця, наприклад, при вальгусній деформації великого пальця;

діабет, гормональні захворювання, клімакс, генетична схильність.

Щойно розпочався процес формування врослого нігтя – людина це відчує. Симптомів може бути декілька – почервоніння нігтьового валика, припухлість, колючий біль, набряк та гній. На це одразу треба звернути увагу та вжити заходів. При вчасному виявленні проблеми врослий ніготь не є катастрофою і піддається простому та доступному лікуванню.

Втім, на початку лікування багато людей припускаються помилок у самолікуванні, які відтерміновують процес одужання.

Найбільш розповсюджені помилки:

гарячі ванночки для ніг, які можуть пришвидшити запальний процес та утворення гною;

мазь Вишневського. Цей препарат завжди був, ймовірно, в аптечці у кожній сім’ї пострадянського простору. Така примітивна система лікування дійсно працювала раніше і застосовувалася у воєнний час регулярно, адже інші антисептичні препарати просто були відсутні. Використання мазі Вишневського – це рулетка. Добре, якщо не нашкодить. Бо помастивши невелику рану, цілком можна заробити гангрену. Або інше не менш небезпечне захворювання. Якщо лікар призначив мазь Вишневського – змінюйте лікаря негайно;

народні методи. Можна пробувати все, що ви знаєте, але чи потрібно так ризикувати?

Але у домашніх умовах на початку хвороби таки можна зарадити. Перша допомога при врослому нігті полягає у приготуванні найпростішої ванночки. Наприклад, з аптечного 0,9% водного розчину хлориду натрію (NaCl), яку можна легко приготувати у домашніх умовах – приблизно одна чайна ложка кухонної солі без вершка на 1 літр води, вода температури тіла – 36-37 градусів. Цим же розчином можна і просто промити рану. Такий метод допоможе зняти набряк, запалення та почервоніння.

Наступний крок – записатися на прийом до фахівця, який має досвід роботи з нігтями, що вросли. Вашою помилкою буде вирішувати це питання самостійно.

Сучасні методи лікування врослого нігтя

Мало хто знає, що перша операція з видалення нігтьової пластини, яка вросла в область нігтьових тканин, була проведена близько 100 років тому. Сьогодні ж медицині відомо близько 70 методик проведення цієї досить складної процедури.

Ось тільки часто навіть хірургічне втручання не здатне гарантувати повного одужання. Річ у тім, що внаслідок операції, коли нігтьову пластину цілковито прибирають – нігтьова пластина, яка відростає, набуває яскраво вираженої кривизни. І тоді вростання відбувається знову.

Або може виникнути більш серйозне непоправне захворювання – оніхогрифоз. Це захворювання нігтьової пластини, яке супроводжується деформацією та потовщенням нігтя. При цьому ніготь набуває форми нігтя хижого птаха.

Але до хірургічного методу видалення може призвести й четверта стадія врослого нігтя з бактеріальною інфекцією, якщо вчасно не звернутися до досвідченого фахівця-подолога.

Кваліфікований подолог безболісно прибере край нігтя, який призвів до вростання. Для цього лікарю не знадобиться навіть знеболювання, бо воно заважає визначенню того маленького кінчика нігтя, який створив великі проблеми.

Сучасний фахівець-подолог володіє різними методами – від тампонування до корекційних систем, якщо вони необхідні.

Щоб запобігти утворенню врослого нігтя, варто:

не обрізати нігті надто коротко,

носити не тільки красиве взуття, а й зручне,

вчасно лікувати грибкові захворювання.

І найголовніше, при виявленні перших ознак врослого нігтя – не відтягуйте проблему, зверніться по допомогу фахівця!