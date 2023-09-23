Вросшие ногти на ногах можно лечить с помощью домашних средств, если позволяет степень тяжести.

По данным клиники Майо, это распространенное заболевание, которое возникает довольно часто, когда ноготь на большом пальце ноги врастает в кожу.

Сначала это может быть неудобно, но если не обращать внимания и не принимать мер, могут возникнуть более серьезные осложнения, такие как инфицирование травмы.

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А это грозит панарицием — гнойным воспалением, которое чаще всего вызывает золотистый стафилококк.

— Первое, что должно насторожить, это болезненный и опухший большой палец ноги, — говорит доктор медицинских наук, дерматолог Брюс Робинсон.

По словам доктора, может также возникнуть ощущение тепла или жара в пальце ноги.

Робинсон утверждает, что, наиболее распространенной причиной вросшего ногтя на пальце ноги является слишком короткая стрижка ногтя.

К другим причинам можно отнести:

ношение тесной обуви;

травму ногтя на пальце ноги;

инфекции ногтей.

— Вросшие ногти на ногах можно лечить самостоятельно дома, — утверждает доктор Робинсон.

Что и как делать

Во-первых, примите безрецептурное обезболивающее, чтобы уменьшить дискомфорт.

Во-вторых, положите холодный компресс на палец ноги, чтобы уменьшить отек.

В-третьих, если удастся, поместите между ногтем и кожей ниточку, чтобы ноготь рос над кожей. Меняйте ее каждый день.

И носите просторную обувь, пока вросший ноготь не перестанет беспокоить.

Не пытайтесь удалить вросший ноготь самостоятельно, только еще больше усугубите проблему.

— Если же боль усиливается, и вам трудно ходить, появляется гной или поднимается температура, — нельзя откладывать визит к врачу,— настаивает доктор Робинсон.

Джерело: Mayo Clinic