Вросшие ногти на ногах можно лечить с помощью домашних средств, если позволяет степень тяжести.
По данным клиники Майо, это распространенное заболевание, которое возникает довольно часто, когда ноготь на большом пальце ноги врастает в кожу.
Сначала это может быть неудобно, но если не обращать внимания и не принимать мер, могут возникнуть более серьезные осложнения, такие как инфицирование травмы.
А это грозит панарицием — гнойным воспалением, которое чаще всего вызывает золотистый стафилококк.
— Первое, что должно насторожить, это болезненный и опухший большой палец ноги, — говорит доктор медицинских наук, дерматолог Брюс Робинсон.
По словам доктора, может также возникнуть ощущение тепла или жара в пальце ноги.
Робинсон утверждает, что, наиболее распространенной причиной вросшего ногтя на пальце ноги является слишком короткая стрижка ногтя.
К другим причинам можно отнести:
- ношение тесной обуви;
- травму ногтя на пальце ноги;
- инфекции ногтей.
— Вросшие ногти на ногах можно лечить самостоятельно дома, — утверждает доктор Робинсон.
Что и как делать
Во-первых, примите безрецептурное обезболивающее, чтобы уменьшить дискомфорт.
Во-вторых, положите холодный компресс на палец ноги, чтобы уменьшить отек.
В-третьих, если удастся, поместите между ногтем и кожей ниточку, чтобы ноготь рос над кожей. Меняйте ее каждый день.
И носите просторную обувь, пока вросший ноготь не перестанет беспокоить.
Не пытайтесь удалить вросший ноготь самостоятельно, только еще больше усугубите проблему.
— Если же боль усиливается, и вам трудно ходить, появляется гной или поднимается температура, — нельзя откладывать визит к врачу,— настаивает доктор Робинсон.
Джерело: Mayo Clinic