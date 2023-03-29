Коррекция вросших ногтей у взрослых и детей: что это за процедура

Сложно встретить человека у которого бы хоть раз в жизни не врастал ноготь в мягкие ткани.

Врастание ногтей может быть вызвано неправильным срезанием, ношением узкой обуви, большой нагрузки на ноги, непрофессионально выполненным педикюром или нарушением гигиены стопы.

Обычно ногти врастают на больших пальцах, поэтому пациент постоянно испытывает боль и дискомфорт.

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Для решения этой проблемы подолог часто применяет специальную систему корректировки — устанавливает титановую нить или скобы на проблемный ноготь.

Одно из направлений в эстетической медицине является ортонексия, которая борется с этой неприятной патологией под названием онихокриптоз.

Что такое ортонексия?

Это способ безоперационной коррекции искривленного и вросшего ногтя. Подолог должен установить скобы на вросший ноготь так, чтобы изменить направление его роста и устранить деформацию.

Такое лечение имеет ряд преимуществ:

Эффективность.

Безболезненность.

Отсутствие сильной постреабилитации.

В чем суть разновидностей коррекционных конструкций

Для изготовления скоб используется хромникелевая проволока с двумя крючками для крепления к краям ногтей и плоской пружиной по центру.

Чтобы выровнять деформированную пластину, подологи в Киеве часто пользуются скобами специальной конструкции:

В конструкции 3-TO предусмотрены две равные части с плоскими пружинами на каждой из них. Они закрепляются петлями, которые позволяют регулировать натяжение. Их используют при тяжелых случаях. На тонкие ногти устанавливаются скобы B/S, похожие на стекловолоконные пластины с повышенной упругостью. Они незаметны, но их нужно заменять через 4-5 недель. Для лечения вросшего ногтя с одной стороны врачи используют комбинированные металлопластиковые конструкции Combiped с металлическими крючками, которые заводятся под ногти. При этом пластиковые пластинки крепятся сверху. Скобы Фрейзера с двумя крючками и пружинкой по центру. Их используют в лечении заболевания различной тяжести.

Чтобы получить желаемый эффект, необходимо регулярно корректировать конструкцию, смещать ее в правильном направлении. Это значительно снижает давление на ногтевые складки.

Цена установки скобы на вросший ноготь рассчитывается для каждого пациента индивидуально. Все зависит от тяжести каждого случая. Если вас беспокоит вросший ноготь, не затягивайте с проблемой, а как можно быстрее обращайтесь к квалифицированному врачу!