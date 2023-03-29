Корекція врослих нігтів у дорослих та дітей: що це за процедура

Складно зустріти людину у якої б хоч раз у житті не вростали нігті.

Вростання нігтів може бути викликане неправильним зрізанням, носінням вузького взуття, великим навантаження на ноги, непрофесійно виконаним педикюром чи порушенням гігієни стопи.

Зазвичай нігті вростають на великих пальцях ніг, тому пацієнт відчуває біль та дискомфорт.

Зараз дивляться

Для розв’язання цієї проблеми подолог часто застосовує спеціальну систему коригування – встановлює титанову нитку чи скоби на проблемний ніготь.

Один із напрямів в естетичній медицині є ортонексія, яка бореться з цією неприємною патологією під назвою оніхокриптоз.

Що таке ортонексия?

Це спосіб безопераційної корекції викривленого та врослого нігтя. Подолог має встановити скоби на врослий ніготь так, щоб змінити напрям його росту та усунути деформацію.

Таке лікування має низку переваг:

Ефективність.

Безболісність.

Відсутність сильної постреабілітації.

У чому суть різновидів корекційних конструкцій

Для виготовлення скоб використовується хромнікелевий дріт із двома гачками для кріплення до країв нігтів та плоскою пружиною по центру.

Щоб вирівняти деформовану пластину, подологи у Києві часто користуються скобами спеціальної конструкції:

У конструкції 3-TO передбачені дві рівні частини з пласкими пружинами на кожній з них. Вони закріплюються петлями, які дають змогу регулювати натяг. Їх використовують у важких випадках. На тонкі нігті встановлюються скоби B/S, схожі на скловолоконні пластини з підвищеною пружністю. Вони непомітні, але їх потрібно міняти через 4-5 тижнів. Для лікування врослого нігтя з одного боку лікарі використовують комбіновані металопластикові конструкції Combiped з металевими гачками, які заводяться під нігті. При цьому пластикові пластинки кріпляться зверху. Скоби Фрейзера з двома гачками та пружинкою по центру. Їх використовують у лікуванні захворювання різного ступеня важкості.

Щоб отримати бажаний ефект, необхідно регулярно коригувати конструкцію, зміщувати її в правильному напрямку. Це значно знижує тиск на нігтьові складки.

Ціна встановлення скоби на врослий ніготь розраховується для кожного пацієнта індивідуально. Усе залежить від важкості кожного випадку. Якщо вас непокоїть врослий ніготь, не затягуйте з проблемою, а якнайшвидше звертайтеся до кваліфікованого лікаря!