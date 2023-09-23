Врослі нігті на ногах можна лікувати за допомогою домашніх засобів, якщо дозволяє ступінь тяжкості.

За даними клініки Майо, це поширене захворювання, яке виникає досить часто, коли ніготь на великому пальці ноги вростає в шкіру.

Спочатку це може бути незручно, але якщо не звертати уваги і не вживати заходів, можуть виникнути більш серйозні ускладнення, такі як інфікування травми.

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А це загрожує панарицієм – гнійним запаленням, яке найчастіше викликає золотистий стафілокок.

– Перше, що повинно насторожити, це болючий і опухлий великий палець ноги, – каже доктор медичних наук, дерматолог Брюс Робінсон.

За словами доктора, може також виникнути відчуття тепла або жару в пальці ноги.

Робінсон стверджує, що найпоширенішою причиною врослого нігтя на пальці ноги є занадто коротка стрижка нігтя.

До інших причин можна віднести:

носіння тісного взуття;

травму нігтя на пальці ноги;

інфекції нігтів.

– Врослі нігті на ногах можна лікувати самостійно вдома, – стверджує доктор Робінсон.

Що і як робити

По-перше, прийміть безрецептурне знеболювальне, щоб зменшити дискомфорт.

По-друге, покладіть холодний компрес на палець ноги, щоб зменшити набряк.

По-третє, якщо вдасться, помістіть між нігтем і шкірою ниточку, щоб ніготь ріс над шкірою. Міняйте її щодня.

І носіть просторе взуття, поки врослий ніготь не перестане турбувати.

Не намагайтеся видалити врослий ніготь самостійно, тільки ще більше погіршите проблему.

– Якщо ж біль посилюється, і вам важко ходити, з’являється гній або піднімається температура, – не можна відкладати візит до лікаря, – наполягає доктор Робінсон.

Джерело: Mayo Clinic