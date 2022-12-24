Коронарные сосуды, то есть артерии, питают сердце. Они пролегают глубоко и имеют относительно маленький диаметр. Их нельзя увидеть ни на УЗИ, ни на обычном рентгене.
Диагноз атеросклероз коронарных сосудов также нельзя поставить и по кардиограмме.
Как же можно обнаружить бляшки в сосудах?
— Для этого существуют пробы с физической нагрузкой и коронография. К пробам с физической нагрузкой относятся велоэргометрия и тредмил тест, рассказала врач-кардиолог Анна Солощенко.
Велоэргометрия – это тестирование на специальном велотренажере, а тредмил тест – на беговой дорожке.
Эти обследования могут указать наличие бляшки в сосудах сердца с точностью до 95%.
Как проходят пробы с физической нагрузкой? Пациент крутит педали или идет по беговой дорожке, параллельно ему постоянно регистрируют ЭКГ и измеряют давление.
– Мы видим реакцию организма на физическую нагрузку, его давление, пульс и ЭКГ. Нагрузка периодически возрастает (обычно в три-четыре этапа). Электрокардиограмма при обследовании записывается постоянно и в режиме реального времени оценивается врачом.
Когда сердце достигает нужной частоты сердечных сокращений, а ЭКГ не обнаруживает специфических изменений, свидетельствующих о кислородном голодании, то с вероятностью 90% можно исключить наличие бляшек в сосудах сердца. Это называется отрицательной пробой на ишемическую болезнь сердца (ИБС).
Благодаря этому методу врачи получают следующие данные: есть у пациента ИБС или нет. При положительной пробе вероятность наличия бляшек в сосудах сердца очень высока, что требует наблюдения врача, приема кардиологического аспирина и статинов, а иногда – проведение коронографии.
Бляшки на стенках сосудов могут вызвать инфаркт.
Реакция АД на нагрузку тоже может быть нормальной или измененной по гипертоническому или дистоническому типу.
В норме АД при нагрузке повышается умеренно.
Реакция по гипертоническому типу выражается в чрезмерном повышении давления.
Часто встречается и дистоническая реакция давления на физическую нагрузку, когда верхнее давление идет вверх, а нижнее – снижается.
Такая реакция бывает у людей, не привыкших к нагрузкам, ведущих малоподвижный образ жизни, детренированных.
В таком случае кардиолог будет рекомендовать специальный режим тренировок с постепенным ростом нагрузок под контролем пульсометра.
Информация о том, как пульс реагирует на нагрузку, особенно важна для людей, работающих с высокой физической нагрузкой (спортсмены, военные, рабочие).
Также важно проводить пробу с физической нагрузкой тем, кто регулярно и активно занимается в спортзале.
Для других пациентов этот показатель лишь лишний раз акцентирует, насколько важны регулярные физические нагрузки.
Источник: Анна Солощенко