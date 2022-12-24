Коронарні судини, тобто артерії, живлять серце. Вони пролягають глибоко й мають відносно невеликий діаметр. Їх не можливо побачити ні на УЗД, ні на звичайному рентгені.

Діагноз атеросклероз коронарних судин також не можна поставити і по кардіограмі.

Яким же чином можна виявити бляшки в судинах?

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– Для цього існують проби з фізичним навантаженням і коронографія. До проб з фізичним навантаженням належать велоергометрія та тредміл тест, розказала лікарка-кардіолог Анна Солощенко.

Велоергометрія – це тестування на спеціальному велотренажері, а тредміл тест – на біговій доріжці.

Ці обстеження можуть вказати на наявність бляшки в судинах серця з точністю до 95%.

Як проходять проби з фізичним навантаженням? Пацієнт крутить педалі або йде по біговій доріжці, паралельно йому постійно реєструють ЕКГ та виміряють тиск.

– Ми бачимо реакцію організму на фізичне навантаження, його тиск, пульс та ЕКГ. Навантаження періодично зростає (зазвичай в три-чотири етапи). Електрокардіограма під час обстеження записується постійно і в режимі реального часу оцінюється лікарем.

Коли серце сягає потрібної частоти серцевих скорочень, а ЕКГ не виявляє специфічних змін, що свідчать про кисневе голодування, то з ймовірністю 90% можна виключити наявність бляшок в судинах серця. Це зветься негативною пробою на ішемічну хворобу серця (ІХС).

Завдяки цьому методу лікарі отримують такі дані: є у пацієнта ІХС або ні. За позитивної проби ймовірність наявності бляшок в судинах серця дуже висока, що потребує нагляду лікаря, прийому кардіологічного аспірину та статинів, а іноді – проведення коронографії.

Бляшки на стінках судин можуть спричинити інфаркт.

Реакція артеріального тиску на навантаження теж може бути нормальною чи зміненою за гіпертонічним або дистонічним типом.

У нормі артеріальний тиск при навантаженні підвищується помірно.

Реакція по гіпертонічному типу виражається в надмірному підвищенні тиску.

Часто трапляється і дистонічна реакція тиску на фізичне навантаження, коли верхній тиск йде вгору, а нижній – знижується.

Така реакція буває у людей, які не звикли до навантажень, ведуть малорухливий спосіб життя, детренованих.

В такому разі кардіолог рекомендуватиме спеціальний режим тренувань, з поступовим зростанням навантажень під контролем пульсометра.

Інформація про те, як пульс реагує на навантаження, особливо важлива для тих людей, які працюють з високим фізичним навантаженням (спортсмени, військові, робітники).

Також важливо проводити пробу з фізичним навантаженням тим, хто регулярно та інтенсивно займається в спортзалі.

Для інших пацієнтів цей показник лише зайвий раз акцентує, наскільки важливі регулярні фізичні навантаження.

Джерело: Анна Солощенко