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Как помочь человеку с сотрясением мозга

16 мая 2022, 08:49
Ольга Тетеріна редактор розділу Здоров’я
струс мозку
Источник: Depositphotos

Сотрясение головного мозга — разновидность черепно-мозговой травмы, вызывается ударом или резким движением (например, во время падения или ДТП). В то же время головной мозг сильно встряхивается, и мягкие ткани по инерции ударяются во внутренние своды черепной коробки.

В Министерстве здравоохранения рассказали, как выявить сотрясение мозга и оказать первую помощь.

Первые симптомы сотрясения мозга:

  • потеря сознания после травмы головы;
  • краткосрочная потеря памяти;
  • нарушение зрения;
  • звон или шум в ушах, нарушение слуха;
  • головная боль;
  • задержка в ответе на вопрос.

В Минздраве добавили, что признаки сотрясения обычно появляются вскоре после травмы, а некоторые — могут появляться за несколько часов или даже дней.

Первая помощь во время сотрясения мозга:

  • если человек в сознании и жалуется на головную боль — дать парацетамол;
  • если дышит, обеспечить стабильное боковое положение, вызвать скорую помощь;
  • если не дышит — начать сердечно-легочную реанимацию.

Кроме того, необходимо ограничить движения пострадавшего в шейном отделе позвоночника.

Также необходимо срочно обратиться за медицинской помощью, если пострадавший получил травму головы на скорости, упал с высоты более 1 м, или если наблюдается хотя бы один из следующих признаков:

  • проблемы со слухом или зрением;
  • из ушей или носа вытекает прозрачное вещество;
  • синяки за ушами или под глазами;
  • судороги, онемение, расстройства движения;
  • раны или вмятины на голове.
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Источник
Минздрав
Теги
медична допомога, МОЗ Украины, швидка допомога
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