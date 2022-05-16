Сотрясение головного мозга — разновидность черепно-мозговой травмы, вызывается ударом или резким движением (например, во время падения или ДТП). В то же время головной мозг сильно встряхивается, и мягкие ткани по инерции ударяются во внутренние своды черепной коробки.
В Министерстве здравоохранения рассказали, как выявить сотрясение мозга и оказать первую помощь.
Первые симптомы сотрясения мозга:
- потеря сознания после травмы головы;
- краткосрочная потеря памяти;
- нарушение зрения;
- звон или шум в ушах, нарушение слуха;
- головная боль;
- задержка в ответе на вопрос.
В Минздраве добавили, что признаки сотрясения обычно появляются вскоре после травмы, а некоторые — могут появляться за несколько часов или даже дней.
Первая помощь во время сотрясения мозга:
- если человек в сознании и жалуется на головную боль — дать парацетамол;
- если дышит, обеспечить стабильное боковое положение, вызвать скорую помощь;
- если не дышит — начать сердечно-легочную реанимацию.
Кроме того, необходимо ограничить движения пострадавшего в шейном отделе позвоночника.
Также необходимо срочно обратиться за медицинской помощью, если пострадавший получил травму головы на скорости, упал с высоты более 1 м, или если наблюдается хотя бы один из следующих признаков:
- проблемы со слухом или зрением;
- из ушей или носа вытекает прозрачное вещество;
- синяки за ушами или под глазами;
- судороги, онемение, расстройства движения;
- раны или вмятины на голове.