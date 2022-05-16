Сотрясение головного мозга — разновидность черепно-мозговой травмы, вызывается ударом или резким движением (например, во время падения или ДТП). В то же время головной мозг сильно встряхивается, и мягкие ткани по инерции ударяются во внутренние своды черепной коробки.

В Министерстве здравоохранения рассказали, как выявить сотрясение мозга и оказать первую помощь.

Первые симптомы сотрясения мозга:

потеря сознания после травмы головы;

краткосрочная потеря памяти;

нарушение зрения;

звон или шум в ушах, нарушение слуха;

головная боль;

задержка в ответе на вопрос.

В Минздраве добавили, что признаки сотрясения обычно появляются вскоре после травмы, а некоторые — могут появляться за несколько часов или даже дней.

Первая помощь во время сотрясения мозга:

если человек в сознании и жалуется на головную боль — дать парацетамол;

если дышит, обеспечить стабильное боковое положение, вызвать скорую помощь;

если не дышит — начать сердечно-легочную реанимацию.

Кроме того, необходимо ограничить движения пострадавшего в шейном отделе позвоночника.

Также необходимо срочно обратиться за медицинской помощью, если пострадавший получил травму головы на скорости, упал с высоты более 1 м, или если наблюдается хотя бы один из следующих признаков: