Струс головного мозку — різновид черепно-мозкової травми, що спричиняється ударом або різким рухом (наприклад, під час падіння або ДТП). Водночас головний мозок сильно струшується, і м’які тканини за інерцією вдаряються у внутрішні склепіння черепної коробки.

У Міністерстві охорони здоров’я розповіли, як виявити струс мозку та надати першу допомогу.

Перші симптоми струсу мозку:

втрата свідомості після травми голови;

короткострокова втрата пам’яті;

порушення зору;

дзвін або шум у вухах, порушення слуху;

головний біль;

затримка у відповіді на запитання.

У МОЗ додали, що ознаки струсу зазвичай з’являються незабаром після травми, а деякі – можуть з’являтися за кілька годин або навіть днів.

Перша допомога під час струсу мозку:

якщо людина в свідомості та скаржиться на головний біль – дати парацетамол;

якщо дихає, забезпечити стабільне бокове положення, викликати швидку допомогу;

якщо не дихає – розпочати серцево-легеневу реанімацію.

Крім того, необхідно обмежити рухи постраждалого у шийному відділі хребта.

Також необхідно терміново звернутися за медичною допомогою, якщо постраждалий отримав травму голови на швидкості, впав з висоти понад 1 м, або якщо спостерігається хоча б одна з таких ознак: