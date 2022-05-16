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Як допомогти людині зі струсом мозку

16 Травня 2022, 08:49
Ольга Тетеріна редакторка розділу Здоров’я
струс мозку
Джерело: Depositphotos

Струс головного мозку — різновид черепно-мозкової травми, що спричиняється ударом або різким рухом (наприклад, під час падіння або ДТП). Водночас головний мозок сильно струшується, і м’які тканини за інерцією вдаряються у внутрішні склепіння черепної коробки.

У Міністерстві охорони здоров’я розповіли, як виявити струс мозку та надати першу допомогу.

Перші симптоми струсу мозку: 

  • втрата свідомості після травми голови;
  • короткострокова втрата пам’яті;
  • порушення зору;
  • дзвін або шум у вухах, порушення слуху;
  • головний біль;
  • затримка у відповіді на запитання.

У МОЗ додали, що ознаки струсу зазвичай з’являються незабаром після травми, а деякі – можуть з’являтися за кілька годин або навіть днів.

Перша допомога під час струсу мозку: 

  • якщо людина в свідомості та скаржиться на головний біль – дати парацетамол;
  • якщо дихає, забезпечити стабільне бокове положення, викликати швидку допомогу;
  • якщо не дихає – розпочати серцево-легеневу реанімацію.

Крім того, необхідно обмежити рухи постраждалого у шийному відділі хребта.

Також необхідно терміново звернутися за медичною допомогою, якщо постраждалий отримав травму голови на швидкості, впав з висоти понад 1 м, або якщо спостерігається хоча б одна з таких ознак:

  • проблеми зі слухом чи зором;
  • з вух або носа витікає прозора речовина;
  • синці за вухами чи під очима;
  • судоми, оніміння, розлади руху;
  • рани чи вм’ятини на голові.
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Джерело
МОЗ
Теги
медична допомога, МОЗ України, швидка допомога
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