Струс головного мозку — різновид черепно-мозкової травми, що спричиняється ударом або різким рухом (наприклад, під час падіння або ДТП). Водночас головний мозок сильно струшується, і м’які тканини за інерцією вдаряються у внутрішні склепіння черепної коробки.
У Міністерстві охорони здоров’я розповіли, як виявити струс мозку та надати першу допомогу.
Перші симптоми струсу мозку:
- втрата свідомості після травми голови;
- короткострокова втрата пам’яті;
- порушення зору;
- дзвін або шум у вухах, порушення слуху;
- головний біль;
- затримка у відповіді на запитання.
У МОЗ додали, що ознаки струсу зазвичай з’являються незабаром після травми, а деякі – можуть з’являтися за кілька годин або навіть днів.
Перша допомога під час струсу мозку:
- якщо людина в свідомості та скаржиться на головний біль – дати парацетамол;
- якщо дихає, забезпечити стабільне бокове положення, викликати швидку допомогу;
- якщо не дихає – розпочати серцево-легеневу реанімацію.
Крім того, необхідно обмежити рухи постраждалого у шийному відділі хребта.
Також необхідно терміново звернутися за медичною допомогою, якщо постраждалий отримав травму голови на швидкості, впав з висоти понад 1 м, або якщо спостерігається хоча б одна з таких ознак:
- проблеми зі слухом чи зором;
- з вух або носа витікає прозора речовина;
- синці за вухами чи під очима;
- судоми, оніміння, розлади руху;
- рани чи вм’ятини на голові.