Ячмень — это воспаление волосяного мешочка или сальной железы у корня ресниц, которое вызвано инфекцией повозрастных фолликулов (внешний ячмень) или мейбомиевых желез (внутренний ячмень).
Возбудителем этих воспалений, как правило, являются бактерии золотистого стафилококка, хотя и другие патогены — не исключение.
Факты ICTV подготовили для вас народные методы лечения ячменя и спросили у врача, стоит ли заниматься самолечением.
Ячмень обладает способностью возникать и через другие внешние и внутренние факторы, а именно:
- инфекционные болезни глаз;
- низкий иммунитет;
- гормональный сбой;
- стресс;
- недостаток витаминов и минералов;
- уязвимость к погодным условиям;
- несоблюдение правил гигиены.
Диагностика ячменя и его симптомы
Диагностировать ячмень на самом деле не сложно, ведь болезнь имеет явные внешние признаки и ощутимый боль в области глаза. Впрочем, симптоматика ячменя на начальных стадиях несколько отличается от фазы обострения.
Сначала — это дискомфорт во время моргания, чувствительность к свету, зуд, но впоследствии симптомы пополняются:
- покраснением;
- отеком;
- жжением;
- ощущением инородного тела в глазу;
- болью и покалыванием;
- слезоточивостью;
- появлением маленького гнойного образования, которое похоже на фолликул;
Методы лечения ячменя
Ликвидировать ячмень можно с помощью медицинских средств, или же народных методов. Значительная часть людей выбирает второй путь, поскольку лечится можно дома.
Однако недооценивать данную болезнь мы не рекомендуем, и все же советуем обратиться к специалисту, но если вы решили лечить ячмень в домашних условиях, то наша подборка народных методов вам пригодится.
Травы
О целебных свойствах ромашки и календулы известно издавна. Эти травы считаются мощными антисептиками, и поэтому эффективными средствами в борьбе с ячменeм. Горсть ромашки или календулы залить двумя стаканами кипятка.
После — процедите раствор и подождите пока он остынет. Когда вода станет теплой, смочите в ней кусочек стерильной ткани, и поместите этот компресс на пораженный глаз.
Держите в течении 10 минут. Действенным средством для облегчения боли, который вызывает воспаление — будет раствор из акации. Готовится он аналогично ромашковому.
Соль
На разогретую сковороду насыпьте 1 ст. ложку соли, и помешивайте еe, пока соль не станет теплой. Нагретую соль положите в клочок чистой ткани, замотайте, и приложите к пораженному глазу. Держите, пока соль не остынет.
Алоэ
Разрежьте лист алоэ вдоль, и смочите ватный диск в его жидкости. Осторожно протрите пораженное веко, а затем смойте травяным настоем, рецепт которого есть несколько выше.
Чайные пакетики
Использованный чайный пакетик приложите к пораженному глазу. Важно, чтоб пакет был только из кипятка, а сам чай — чeрный. Держите компресс до полного его охлаждения, а саму процедуру повторяйте каждый день.
Продолжительность болезни, как правило, составляет 5-6 дней, но иногда процесс заживления ячменя может длиться до 20 дней — все зависит от индивидуальных особенностей организма, оперативности лечения и тяжести воспаления.
Если на протяжении 5 дней ячмень не исчезает, — немедленно обратитесь к врачу.
Что говорят врачи?
Врач-офтальмолог Ольга Волох отмечает, что врачи всегда будут на стороне доказательной медицины.
— Мы за лекарственные препараты, которые имеют доказанное действие и эффективность. Народные методы должны были бы уже отойти на задний план. Всем врачам бы хотелось, чтобы люди имели больше доверия к специалистам и их назначения, — отмечает Волох.
Врач особо отмечает, что нельзя выдавливать или прокалывать ячмень.
— Если у человека появился ячмень, стоит воздержаться от нанесения макияжа. Все эти средства негативно влияют на ячмень, — добавляет Волох.
Врач-офтальмолог Александра Ярыга тоже советует украинцам не лечить ячмень самостоятельно, а сразу обращаться к врачу.
— Нагретый мешочек с солью — довольно опасная процедура, а компрессы и примочки не работают, — говорит ярыга.
По словам офтальмологов, лечить ячмень должен специалист, а народные методы могут лишь навредить и сделать хуже.