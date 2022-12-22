Ячмінь – це запалення волосяного мішечка або сальної залози біля кореня вій, спричинене інфекцією повікових фолікулів або мейбомієвих залоз.

Збудником цих запалень найчастіше стають бактерії золотистого стафілокока, хоча й інші патогени – не виняток.

Факти ICTV підготували для вас народні методи лікування ячменю та запитали в лікаря, чи варто займатися самолікуванням.



Ячмінь має здатність виникати й через інші зовнішні та внутрішні чинники, а саме:

Зараз дивляться

інфекційні хвороби очей;

гормональний збій;

стрес;

цукровий діабет;

брак вітамінів та мінералів;

вразливість до погодних умов;

недотримання правил гігієни.

Симптоми

Діагностувати ячмінь насправді не складно, адже хвороба має явні зовнішні ознаки та відчутний біль в області ока. Утім, симптоматика ячменю на початкових стадіях дещо відрізняється від фази загострення.



Спочатку це дискомфорт під час кліпання, чутливість до світла та сфербіж, але згодом симптоми поповнюються:

почервонінням;

набряком;

печінням;

відчуттям стороннього предмета в оці;

болем та поколюванням;

сльозоточивістю;

появою маленького гнійного утворення, схожого на прищ;

Методи лікування ячменю

Ліквідувати ячмінь можна за допомогою медичних засобів або ж народних методів. Значна частина людей обирає другий шлях, позаяк лікується переважно вдома, і не бачить необхідності звертатися до лікарів.

Однак недооцінювати дану хворобу ми не радимо, і закликаємо звертатися до спеціалістів. Але якщо ви все ж вирішили лікувати ячмінь в домашніх умовах, то наша добірка народних методів стане вам у пригоді.

Трави

Про цілющі властивості ромашки та календули відомо здавна. Ці трави вважаються потужними антисептиками, а отже – ефективними засобами у боротьбі з ячменем.

Жменю ромашки або календули залийте стаканом окропу і дайте настоятися.

Опісля – процідіть розчин і зачекайте, доки він охолоне. Коли вода стане теплою, змочіть у ній клаптик стерильної тканини, і помістіть цей компрес на уражене око.

Тримайте впродовж 10 хвилин. Дієвим засобом для полегшення болю, який викликає запалення, буде розчин з акації. Готується він аналогічно ромашковому.

Сіль

На розігріту пательню насипте 1 столову ложку солі і помішуйте її, допоки сіль не стане теплою. Нагріту сіль покладіть у клаптик чистої тканини, замотайте і прикладіть до ураженого ока. Тримайте, доки сіль не охолоне.

Алое

Про неймовірні властивості цієї рослини знають всі без винятку, тому не будемо повторюватися. Розріжте лист алое вздовж і змочіть ватний диск у його рідині. Обережно протріть уражену повіку, а потім змийте трав’яним настоєм, рецепт якого є трохи вище.

Чайні пакетики

Використаний чайний пакетик прикладіть до ураженого ока. Важливо, щоб пакет був щойно з окропу, а чай – чорний. Тримайте компрес до повного його охолодження, а саму процедуру повторюйте щодня.



Тривалість хвороби здебільшого становить 5-6 днів, але іноді процес загоєння ячменю може тривати до 20 днів – все залежить від індивідуальних особливостей організму, оперативності лікування, і, звісно, від тяжкості запалення.

Якщо протягом пʼяти днів ячмінь не сходить – терміново зверніться до лікаря.

Що кажуть лікарі?

Лікар-офтальмолог Ольга Волох зазначає, що лікарі завжди будуть на боці доказової медицини.

– Ми за лікарські препарати, які мають доведену дію та ефективність. Народні методи мали б вже відійти на задній план. Усім лікарям би хотілось, щоби люди мали більше довіри до фахівців та їх призначень, – зазначає Волох.

Лікар особливо наголошує, що не можна видавлювати чи проколювати ячмінь.

– Якщо у людини зʼявився ячмінь, варто утриматися від нанесення макіяжу. Усі ці засоби негативно впливають на ячмінь, – додає Волох.

Лікар-офтальмолог Олександра Ярига радить українцям не лікувати ячмінь самостійно, а одразу звертатися до лікаря.

– Нагрітий мішечок з сіллю – доволі небезпечна процедура, а компреси та примочки не працюють, – каже Ярига.

За словами офтальмологів, лікувати ячмінь має фахівець, а народні методи можуть лише зашкодити та зробити гірше.