Исследователи из Лондона обнаружили, что плавание в холодной воде облегчает симптомы во время менопаузы.

Как облегчить симптомы менопаузы

Ученые опросили 785 женщин и установили, что почти половина из них считает плавание в холодной воде эффективным средством от тревоги, а более трети испытывают облегчение перепадов настроения.

В то же время около 30% опрошенных отметили уменьшение приливов жара — одного из самых распространенных симптомов менопаузы.

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Исследование показало, что 63,3% участниц выбрали плавание, как стратегию облегчения симптомов менопаузы. Большинство из них отметили положительный эффект от занятий в течение длительного времени.

Даже те, кто не использовал теплые гидрокостюмы для погружения в холодную воду, заметили значительное улучшение физического и эмоционального состояния.

Плавание в холодной воде: польза и вред

Исследование также охватило женщин, у которых происходит менструация. Они отметили уменьшение тревожности, перепадов настроения и раздражительности.

Однако исследователи отмечают, что существуют потенциальные риски, связанные с плаванием в холодной воде, например, гипотермия, холодовой шок и проблемы из-за качества воды.

Ученые считают необходимыми дальнейшие исследования, чтобы понять оптимальные условия для уменьшения симптомов менопаузы с помощью плавания в холодной воде.

Источник: EurekAlert!