Дослідники з Лондона виявили, що плавання в холодній воді полегшує симптоми під час менопаузи.

Як полегшити симптоми менопаузи

Науковці опитали 785 жінок і встановили, що майже половина з них вважає плавання в холодній воді ефективним засобом від тривоги, а більш як третина відчувають полегшення перепадів настрою.

Водночас близько 30% опитаних зазначили зменшення припливів жару — одного з найрозповсюдженіших симптомів менопаузи.

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Дослідження виявило, що 63,3% учасниць обрали плавання, як стратегію полегшення симптомів менопаузи. Більшість із них зазначили позитивний ефект від занять протягом тривалого часу.

Навіть ті, хто не використовував теплі гідрокостюми для занурення в холодну воду, помітили значне покращення фізичного та емоційного стану.

Плавання в холодній воді: користь та шкода

Дослідження також охопило жінок, у яких триває менструація. Вони відзначили зменшення тривожності, перепадів настрою та дратівливості.

Однак дослідники відзначають, що існують потенційні ризики, пов’язані з плаванням у холодній воді, наприклад, гіпотермія, холодовий шок та проблеми через якість води.

Науковці вважають необхідними подальші дослідження, щоб зрозуміти оптимальні умови для зменшення симптомів менопаузи за допомогою плавання в холодній воді.

Джерело: EurekAlert!