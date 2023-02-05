Коли потрібно почати готуватися до менопаузи – поради експертів

Середній вік, у якому жінка вступає в перименопаузу – перехідний період, що веде до менопаузи – становить 47,5 років.

Фахівці вважають, що розумно почати готуватися до цих гормональних змін заздалегідь, щоб допомогти полегшити часто виснажливі симптоми, включаючи припливи, перепади настрою, збільшення ваги та випадання волосся.

– Ніколи не рано готуватися до менопаузи, – каже фахівець із гормонального харчування Аллі Годболд. – Чим більше ми дбаємо про своє здоров’я та гормони у попередні десятиліття, тим легше перехід через роки менопаузи.

І дбати потрібно про всі системи організму.

Зараз дивляться

Потрібно звертати увагу і на дієту, і на вагу, рівень фізичної активності, якість сну та рівень стресу у молодості.

Аллі попереджає, що якщо ігнорувати своє здоров’я у 20 і 30 років, ми, швидше за все, заплатимо ціну в пізнішому віці, включаючи тяжку менопаузу.

Менопауза офіційно діагностується, коли жінка не мала менструацій протягом 12 місяців, проте симптоми перименопаузи можуть проявитися за десять років до цього.

Захистіть свою шкіру

Рівень колагену в шкірі різко знижується, коли нам виповнюється 50, тому важливо дарувати шкірі всю любов і турботу, яких вона потребує.

-Важливо пити багато води та споживати корисні жири з горіхів, насіння та жирної риби, – каже Аллі.

До жирної риби відносяться сардини, скумбрія та лосось.

– Кращий спосіб зберегти рівень колагену – їсти продукти, багаті на вітамін С, оскільки він необхідний організму для вироблення колагену, – радить дієтолог.

Також важливим є регулярний догляд за шкірою. Обов’язково очищайте та зволожуйте шкіру щовечора і наносите гарний сонцезахисний крем вдень, особливо у літні місяці.

– 20-30 років – ідеальний час для використання продуктів та процедур, спрямованих на підвищення рівня колагену та еластину, – каже лікар-косметолог Міріам Адебібе.

Це гарантує, що у вас буде гарна основа для здоров’я шкіри у наступні роки, коли гормональні зміни почнуть негативно впливати на шкіру.

Косметолог рекомендує продукти на основі ретинолу, а також кераміди, які допомагають відновити бар’єр шкіри, утримуючи вологу.

Бережіть свій сон

– Сон має велике значення для хорошого здоров’я, оскільки саме в цей час у тіла є можливість відпочити та відновитись, – каже Аллі.

Намагайтеся спати вісім годин, уникайте дуже гарячої та задушливої кімнати і не їжте за дві-три години до сну.

Захистіть свою вагіну

– Сухість піхви торкається багатьох жінок напередодні та після менопаузи, – пояснює Аллі. – Ваш терапевт зможе прописати місцевий естроген, який дуже ефективний.

Відмовтеся від солодкого, оброблених харчових продуктів та алкоголю допоможе. Це підтримає здоровий вагінальний мікробіом. Можете приймати пробіотичні добавки або включити до свого раціону продукти, корисні для піхви: йогурт, солоні огірки та чайний гриб.

Бережіть свій настрій

За словами Аллі, зміни настрою – один із перших симптомів перименопаузи – посилюються коливаннями рівня цукру в крові. Тому важливо підтримувати збалансований рівень цукру на крові протягом усього життя.

– Це означає, що потрібно їсти багато овочів, трохи фруктів, цільнозернові продукти, нежирне м’ясо, рибу, бобові, сочевицю, а не пакетовані продукти, – каже Аллі.

Вона рекомендує відмовитися від перекусів і добре харчуватися двічі-тричі на день.

Відмовтеся від доданого цукру та алкоголю.

Слідкуйте за вагою

– Збільшення ваги зазвичай відбувається, коли рівень статевих гормонів починає змінюватися, – каже Аллі.

На це впливають кілька факторів, але одна з основних причин полягає в тому, що ми стаємо менш чутливими до гормону інсуліну і можемо почати розвивати резистентність до інсуліну, що призводить до дисбалансу цукру в крові.

– Якщо у нас занадто багато цукру в крові, і ми не можемо використовувати його для отримання енергії, тоді він відкладається у вигляді жиру, – додає вона.

Ми також втрачаємо м’язи з віком. М’язи спалюють калорії, тому нам потрібні як мінімум два тренування з обтяженнями на тиждень і білок у раціоні.

Норма білка це один грам на кілограм ваги тіла. Тому жінка вагою 60 кг має прагнути споживати 60 г білка на день.