За розрахунками австралійських вчених, до 2025 року число жінок в постменопаузі в усьому світі зросте до 1,1 млрд. То чому ж тема менопаузи й досі табу? Експерти Університету Нового Південного Уельсу зробили спробу розібратися в цьому питанні.

– Я думаю, завжди існувала традиція, згідно з якою жінки тримають свої гормони при собі. Але нам потрібно відійти від цього мислення, – впевнена старший викладач Школи здоров’я жінок і дітей Університету Нового Південного Уельсу Террі Форан.

За її словами, жінки в наші дні поєднують так багато речей – роботу, сім’ю, друзів, інші інтереси. Тому дійсно потрібно дати їм можливість бути кращими в будь-якому віці. Зокрема й після менопаузи.

Експерт припускає, що стигматизація навколо менопаузи пов’язана з іншою забороненою темою – старінням. Менопауза немов кричить всім жінкам голосно і ясно про те, що вони старіють.

Що таке перименопауза, менопауза і постменопауза

На думку Террі Форан, існує неправильне уявлення про те, що у жінок в період менопаузи виснажуються яйцеклітини. Насправді це зазвичай відбувається лише через 10 років після менопаузи.

Однак під час менопаузи яйцеклітини менш чутливі до гормональних сигналів, які зазвичай викликають овуляцію. Зазвичай термін “менопауза” охоплює кілька стадій – перименопаузу, менопаузу і постменопаузу.

Перименопауза стосується часу, що передує менопаузі, коли жінка може почати відчувати зміни в своєму менструальному циклі, як-от нерегулярні місячні або зміни потоку. Підготовка до менопаузи може тривати в середньому від чотирьох до шести років.

Менопауза належить до останнього або передостаннього менструального періоду. Якщо у жінки не було менструацій протягом 12 місяців поспіль, вона вважається постменопаузальною.

Форан каже, що, хоча середній вік настання менопаузи в Австралії становить близько 51 року, він може варіюватися. Жінки можуть відчувати ці симптоми у віці близько 30 років, у них може бути нормальна менопауза в період від 40 до 50 років.

Початок решти нашого життя

Дослідження показують, що менопаузу слід вважати важливою віхою для жінок, яка дає можливість обговорити з медичними працівниками новий початок і оцінити вибір більш здорового способу життя. Наприклад, куріння збільшує ризик розвитку остеопорозу, тому зараз саме час кинути палити.

– Найважливіше повідомлення, яке я маю для жінок, полягає в тому, що, можливо, нам потрібно переосмислити те, як ми думаємо про менопаузу, – говорить Террі Форан.

Це може означати кінець здатності відтворювати потомство, але це також і важливий початок наступної фази, в якій більшість жінок проводять третину свого життя. А менопауза – лише природний перехідний етап.