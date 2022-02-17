По расчетам австралийских ученых, к 2025 году число женщин в постменопаузе во всем мире вырастет до 1,1 млрд. Так почему же тема менопаузы все еще табу? Эксперты Университета Нового Южного Уэльса предприняли попытку разобраться в этом вопросе.

— Я думаю, всегда существовала традиция, согласно которой женщины держат свои гормоны при себе. Но нам нужно отойти от этого мышления, — уверена старший преподаватель Школы здоровья женщин и детей Университета Нового Южного Уэльса Терри Форан.

По ее словам, женщины в наши дни совмещают так много вещей — работу, семью, друзей, другие интересы. Поэтому действительно нужно дать им возможность быть лучшими в любом возрасте. В том числе и после менопаузы.

Эксперт предполагает, что стигматизация вокруг менопаузы связана с другой запретной темой — старением. Менопауза словно кричит всем женщинам громко и ясно о том, что они стареют.

Что такое перименопауза, менопауза и постменопауза

По мнению Терри Форан, существует неправильное представление о том, что у женщин в период менопаузы истощаются яйцеклетки. На самом деле это обычно происходит только через 10 лет после менопаузы.

Однако при менопаузе яйцеклетки менее чувствительны к гормональным сигналам, которые обычно вызывают овуляцию. Обычно термин “менопауза” охватывает несколько стадий — перименопаузу, менопаузу и постменопаузу.

Перименопауза относится ко времени, предшествующему менопаузе, когда женщина может начать испытывать изменения в своем менструальном цикле, такие как нерегулярные месячные или изменения потока. Подготовка к менопаузе может длиться в среднем от четырех до шести лет.

Менопауза относится к последнему или предпоследнему менструальному периоду. Если у женщины не было менструаций в течение 12 месяцев подряд, она считается постменопаузальной.

Форан говорит, что, хотя средний возраст наступления менопаузы в Австралии составляет около 51 года, он может варьироваться. Женщины могут испытывать эти симптомы в возрасте около 30 лет, у них может быть нормальная менопауза в период от 40 до 50 лет.

Начало остальной части нашей жизни

Исследования показывают, что менопаузу следует считать важной вехой для женщин, которая дает возможность обсудить с медицинскими работниками новое начало и оценить выбор более здорового образа жизни. Например, курение увеличивает риск развития остеопороза, поэтому сейчас самое время бросить курить.

— Самое важное сообщение, которое я имею для женщин, заключается в том, что, возможно, нам нужно переосмыслить то, как мы думаем о менопаузе, — говорит Терри Форан.

Это может означать конец способности воспроизводить потомство, но это также и важное начало следующей фазы, в которой большинство женщин проводят треть своей жизни. А менопауза – всего лишь естественный переходный этап.