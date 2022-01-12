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Зависит от тяжести симптомов: как менопауза может повлиять на интеллект женщины

12 января 2022, 13:00
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
менопауза
Источник: Depositphotos

Менопауза часто сопровождается множеством симптомов, которые могут снизить качество жизни женщины. Новое исследование американских ученых предполагает, что тяжесть некоторых из этих признаков, особенно депрессии и сексуальной дисфункции, связана с когнитивными способностями женщины.

Хотя менопауза является естественным явлением, не все женщины переживают ее одинаково. Частота и тяжесть симптомов могут сильно различаться.

Предыдущие исследования оценивали влияние этих симптомов на физическое и психическое благополучие женщины.

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В этой научной работе приняли участие более 400 женщин. В ней оценивалось влияние тяжести симптомов менопаузы на общую когнитивную функцию и ее пять областей, включая:

  • ориентацию
  • концентрацию
  • внимание
  • припоминание
  • языковые и зрительно-пространственные навыки

Среди прочего, исследователи учитывали тяжесть таких распространенных симптомов менопаузы, как сексуальная дисфункция, вазомоторные симптомы (приливы), депрессия и тревога.

Они пришли к выводу, что когнитивные способности женщин чувствительны к тяжести определенных симптомов менопаузы, особенно депрессии и сексуальной дисфункции.

Однако не было выявлено связи между тяжестью вазомоторных симптомов и когнитивными способностями, хотя в других исследованиях предполагалось, что такая связь существует.

Источник
MedicalXpress
Теги
Депрессия , Наукові дослідження
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