Менопауза часто сопровождается множеством симптомов, которые могут снизить качество жизни женщины. Новое исследование американских ученых предполагает, что тяжесть некоторых из этих признаков, особенно депрессии и сексуальной дисфункции, связана с когнитивными способностями женщины.
Хотя менопауза является естественным явлением, не все женщины переживают ее одинаково. Частота и тяжесть симптомов могут сильно различаться.
Предыдущие исследования оценивали влияние этих симптомов на физическое и психическое благополучие женщины.
В этой научной работе приняли участие более 400 женщин. В ней оценивалось влияние тяжести симптомов менопаузы на общую когнитивную функцию и ее пять областей, включая:
- ориентацию
- концентрацию
- внимание
- припоминание
- языковые и зрительно-пространственные навыки
Среди прочего, исследователи учитывали тяжесть таких распространенных симптомов менопаузы, как сексуальная дисфункция, вазомоторные симптомы (приливы), депрессия и тревога.
Они пришли к выводу, что когнитивные способности женщин чувствительны к тяжести определенных симптомов менопаузы, особенно депрессии и сексуальной дисфункции.
Однако не было выявлено связи между тяжестью вазомоторных симптомов и когнитивными способностями, хотя в других исследованиях предполагалось, что такая связь существует.