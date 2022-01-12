Менопауза часто супроводжується безліччю симптомів, які можуть знизити якість життя жінки. Нове дослідження американських вчених припускає, що тяжкість деяких з цих ознак, особливо депресії та сексуальної дисфункції, пов’язана з когнітивними здібностями жінки.

Хоча менопауза є природним явищем, не всі жінки переживають її однаково. Частота і тяжкість симптомів можуть сильно відрізнятися.

Попередні дослідження оцінювали вплив цих симптомів на фізичне та психічне благополуччя жінки.

У цій науковій роботі взяли участь понад 400 жінок. Вона оцінювала вплив тяжкості симптомів менопаузи на загальну когнітивну функцію та її п’ять областей, зокрема:

орієнтацію

концентрацію

увагу

пригадування

мовні та зорово-просторові навички

Серед іншого, дослідники враховували тяжкість таких поширених симптомів менопаузи, як сексуальна дисфункція, вазомоторні симптоми (припливи), депресія і тривога.

Вони дійшли висновку, що когнітивні здібності жінок чутливі до тяжкості певних симптомів менопаузи, особливо депресії та сексуальної дисфункції.

Однак не було виявлено зв’язку між тяжкістю вазомоторних симптомів і когнітивними здібностями, хоча в інших дослідженнях передбачалося, що такий зв’язок існує.