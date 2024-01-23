Мозоль — это округлое узловое образование на коже, обычно желтоватого цвета, с центральным стержнем или без него.
Мозоль между пальцами возникает вследствие различных факторов и вызывает дискомфорт.
Врач-дерматолог Вера Павлова рассказала Фактам ICTV о мозоли между пальцами, что делать и почему она появляется.
Почему возникают мозоли между пальцами
Мозоли между пальцами обычно являются результатом механического раздражения и давления на кожу.
— Чаще всего они встречаются на кистях и стопах. Мозоли возникают в результате постоянного трения, — отмечает специалист.
Мозоль может появиться из-за тесной, неподходящей по размеру или некачественно изготовленной обуви.
Неправильно подобранная обувь для занятий спортом может привести к образованию мозолей.
— В группе риска образования мозолей между пальцами рук находятся лица, которые занимаются тяжелым физическим трудом, например строители, — говорит эксперт.
Работа с инструментами без надлежащей защиты также приводит к повреждению кожи и формированию мозолей между пальцами.
Также лица с плоскостопием склонны к образованию мозолей между пальцами ног из-за неравномерного давления на стопу.
Мозоль между пальцами: лечение народными средствами
Для лечения мозолей в домашних условиях можно использовать несколько методов.
— Мозоли между пальцами можно лечить дома, при условии отсутствия боли, воспаления и других осложнений, — отмечает врач.
Теплая вода с содой помогает уменьшить давление и успокоить раздраженную кожу.
— Регулярное размачивание мозолей в теплой воде в течение 10-15 минут, применение пемзы и постоянное использование средств на основе мочевины, молочной и салициловой кислоты для увлажнения кожи — основные этапы самостоятельного лечения, — говорит специалист.
Также для лечения мозолей можно делать компрессы из алоэ вера. Гелевое содержимое листьев алоэ обладает противовоспалительным и заживляющим эффектом.
Уменьшить давление на пораженную область можно благодаря использованию мягких повязок и подушечек.
Массаж с использованием увлажняющего средства для кожи помогает восстановить мягкость кожи и предотвратить новые мозоли между пальцами.
Что делать, чтобы не было мозолей между пальцами
— Важно выбирать удобную обувь с мягкой стелькой для уменьшения давления на стопу, — отмечает медик.
Стоит не только выбирать обувь с учетом эстетических аспектов, но и учитывать комфорт и материал.
— Для профилактики мозолей между пальцами рекомендуется носить обувь соответствующего размера на низком каблуке, контролировать вес, избегать хождения босиком и регулярно увлажнять кожу специальными средствами, — советует эксперт.
Во время физической работы важно использовать перчатки для защиты рук от мозолей.
Регулярное применение средств для ухода за кожей помогает избежать появления мозолей.
— Рассматривайте также использование защитных пластырей или силиконовых и гелевых вкладышей для предотвращения трения, — отмечает врач.
Когда пора обращаться к врачу
Несмотря на возможность вылечить мозоли между пальцами самостоятельно, консультация с врачом в некоторых случаях может быть обязательной.
— Обращаться к врачу стоит, если мозоли вызывают боль, затрудняют ходьбу или при условии присоединения инфекции, — говорит специалист.
Также врачебная консультация необходима при наличии сахарного диабета и проблем с кровообращением.
Не медлите с обращением к специалисту, если возникают серьезные проблемы с состоянием кожи