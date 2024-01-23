Мозоль — это округлое узловое образование на коже, обычно желтоватого цвета, с центральным стержнем или без него.

Мозоль между пальцами возникает вследствие различных факторов и вызывает дискомфорт.

Врач-дерматолог Вера Павлова рассказала Фактам ICTV о мозоли между пальцами, что делать и почему она появляется.

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Почему возникают мозоли между пальцами

Мозоли между пальцами обычно являются результатом механического раздражения и давления на кожу.

— Чаще всего они встречаются на кистях и стопах. Мозоли возникают в результате постоянного трения, — отмечает специалист.

Мозоль может появиться из-за тесной, неподходящей по размеру или некачественно изготовленной обуви.

Неправильно подобранная обувь для занятий спортом может привести к образованию мозолей.

— В группе риска образования мозолей между пальцами рук находятся лица, которые занимаются тяжелым физическим трудом, например строители, — говорит эксперт.

Работа с инструментами без надлежащей защиты также приводит к повреждению кожи и формированию мозолей между пальцами.

Также лица с плоскостопием склонны к образованию мозолей между пальцами ног из-за неравномерного давления на стопу.

Мозоль между пальцами: лечение народными средствами

Для лечения мозолей в домашних условиях можно использовать несколько методов.

— Мозоли между пальцами можно лечить дома, при условии отсутствия боли, воспаления и других осложнений, — отмечает врач.

Теплая вода с содой помогает уменьшить давление и успокоить раздраженную кожу.

— Регулярное размачивание мозолей в теплой воде в течение 10-15 минут, применение пемзы и постоянное использование средств на основе мочевины, молочной и салициловой кислоты для увлажнения кожи — основные этапы самостоятельного лечения, — говорит специалист.

Также для лечения мозолей можно делать компрессы из алоэ вера. Гелевое содержимое листьев алоэ обладает противовоспалительным и заживляющим эффектом.

Уменьшить давление на пораженную область можно благодаря использованию мягких повязок и подушечек.

Массаж с использованием увлажняющего средства для кожи помогает восстановить мягкость кожи и предотвратить новые мозоли между пальцами.

Что делать, чтобы не было мозолей между пальцами

— Важно выбирать удобную обувь с мягкой стелькой для уменьшения давления на стопу, — отмечает медик.

Стоит не только выбирать обувь с учетом эстетических аспектов, но и учитывать комфорт и материал.

— Для профилактики мозолей между пальцами рекомендуется носить обувь соответствующего размера на низком каблуке, контролировать вес, избегать хождения босиком и регулярно увлажнять кожу специальными средствами, — советует эксперт.

Во время физической работы важно использовать перчатки для защиты рук от мозолей.

Регулярное применение средств для ухода за кожей помогает избежать появления мозолей.

— Рассматривайте также использование защитных пластырей или силиконовых и гелевых вкладышей для предотвращения трения, — отмечает врач.

Когда пора обращаться к врачу

Несмотря на возможность вылечить мозоли между пальцами самостоятельно, консультация с врачом в некоторых случаях может быть обязательной.

— Обращаться к врачу стоит, если мозоли вызывают боль, затрудняют ходьбу или при условии присоединения инфекции, — говорит специалист.

Также врачебная консультация необходима при наличии сахарного диабета и проблем с кровообращением.

Не медлите с обращением к специалисту, если возникают серьезные проблемы с состоянием кожи