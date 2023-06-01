Летом практически невозможно избежать мозолей. Даже легкая летняя обувь может привести к натиранию кожи и образованию мозолей.

Факты ICTV узнавали, можно ли самостоятельно лопать мозоль на ноге и как правильно их лечить.

Что такое мозоль

Врач-подолог Виктория Козак отмечает, что мозоль — это коническое утолщение кожи, которое возникает в местах постоянного трения или давления.

Чаще всего неприятные пузырьки появляются на стопах и на руках. На ногах появляются преимущественно мокрые мозоли, которые имеют тонкую поверхность и часто наполняются лимфатической жидкостью.

Однако также могут быть сухие, костные и кровавые мозоли. Сухой — небольшой участок утолщенной, омертвевшей кожи желтоватого цвета, а костный — возникает в процессе регенерации кости после переломов.

Кровавые — считаются разновидностью мокрой мозоли, наполненной не только лимфой, но и кровью. Они возникают, если кровеносные сосуды расположены слишком близко к поверхности кожи, подвергшейся трению.

Причинами образования мозолей являются:

ношение неудобной обуви, которая не подходит по размеру;

деформация стоп;

натирание кожи из-за профессиональной деятельности (балерины, тяжеловесы, танцоры и т. д.).

На самом деле обувь играет важную роль, ведь в тесных ботинках кожа стопы сильно сдавливается, а в слишком свободной обуви — скользит и натирается.

Можно ли лопать мозоль на ноге

Врачи не советуют самостоятельно прокалывать мозоли, ведь это может вызвать негативные последствия.

По словам Козак, мокрую мозоль можно очень осторожно проткнуть, чтобы лишняя жидкость вышла. Но ни в коем случае нельзя самостоятельно сдирать белую пленку, которая осталась после мозоля.

— Почему? Потому что если вы сдерете эту пленку, образуется розовая обнаженная кожа, то есть открытая рана. Ее лучше оставить, обработать поврежденное место физическим раствором и закрыть пастырем, — советует подолог.

Ходить с пастырем стоит до тех пор, пока эта пленка полностью не заживет.

— Когда пленка станет полностью сухой, значит нижний слой кожи зажил. Только тогда сухую кожу можно осторожно срезать ножницами, — советует врач.

Как лечить мозоль в домашних условиях

Чтобы быстро вылечить водяную мозоль, необходимо уменьшить контакт воспаленной кожи с обувью. Например, между пальцами можно положить поролоновую вставку или шарик из ваты.

— Не стоит забывать, что мокрые мозоли возникают из-за постоянного трения или давления. Поэтому, чтобы их вылечить, просто уберите причину возникновения мозоля и все пройдет, — советует подолог.

Также можно использовать пластыри, чтобы воспаленная кожа не соприкасалась с обувью.

Помните, если ограничить контакт мозоля с обувью, то проблема исчезнет сама через 3-5 дней. Поэтому нужно просто подождать.