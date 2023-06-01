Влітку майже неможливо уникнути мозолів. Навіть легке літнє взуття може призвести до натирання шкіри та утворення мозоля.

Факти ICTV дізнавалися, чи можна самостійно лопати мозоль на нозі та як правильно їх лікувати.

Що таке мозоль

Лікар-подолог Вікторія Козак зазначає, що мозоль – це конічне потовщення шкіри, яке виникає в місцях постійного тертя чи тиску.

Найчастіше неприємні пухирці з’являються на стопах та на руках. На ногах зʼявляються переважно мокрі мозолі, які мають тонку поверхню та часто наповнюються лімфатичною рідиною.

Проте також можуть бути сухі, кісткові та криваві мозолі. Сухий – невелика ділянка потовщеної, змертвілої шкіри жовтуватого кольору, а кістковий – виникає в процесі регенерації кістки після переломів.

Криваві – вважаються різновидом мокрого мозоля, наповненого не тільки лімфою, а й кров’ю. Вони виникають, якщо кровоносні судини надто близько розташовані до поверхні шкіри, яка зазнала тертя.

Причинами утворення мозолів є:

носіння незручного взуття, яке не підходить за розміром;

деформація стоп;

натирання шкіри через професійну діяльність (балерини, важкоатлети, ремісники, танцівники тощо).

Насправді взуття відіграє важливу роль, адже у тісних черевиках шкіра стопи сильно здавлюється, а в надто вільному взутті – ковзає та натирається.

Чи можна лопати мозоль на нозі

Лікарі не радять самостійно проколювати мозолі, адже це може викликати негативні наслідки.

За словами Козак, мокрий мозоль можна дуже обережно проткнути, щоб зайва рідина вийшла. Але в жодному разі не можна самостійно здирати білу плівку, яка залишилася після мозоля.

– Чому? Бо якщо ви здерете цю плівку, утвориться рожева оголена шкіра, тобто відкрита рана. Її краще залишити, обробити пошкоджене місце фізичним розчином та закрити пастирем, – радить подолог.

Ходити з пастирем варто до тих пір, поки ця плівка повністю не загоїться.

– Коли плівка стане повністю сухою, значить нижній шар шкіри загоївся. Лише тоді суху шкіру можна обережно зрізати ножицями, – радить лікар.

Як лікувати мозоль в домашніх умовах

Щоб швидко вилікувати водяний мозоль, необхідно зменшити контакт запаленої шкіри зі взуттям. Наприклад, між пальцями можна покласти поролонову вставку або кульку з вати.

– Не варто забувати, що мокрі мозолі виникають через постійне тертя чи тиск. Тому, щоб вилікувати пухирці, просто приберіть причину виникнення мозоля і все мине, – радить подолог.

Також можна використовувати пластирі, щоб запалена шкіра не контактувала зі взуттям.

Памʼятайте, якщо обмежити контакт мозолю зі взуттям, то проблема зникне сама через 3-5 днів. Тому потрібно просто зачекати.