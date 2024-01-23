Мозоль – це округле вузлове утворення на шкірі, зазвичай жовтуватого кольору, із центральним стержнем чи без нього.

Мозоль між пальцями виникає внаслідок різних чинників і викликає дискомфорт.

Лікар-дерматолог Віра Павлова розповіла Фактам ICTV про мозоль між пальцями, що робити та чому він з’являється.

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Чому виникають мозолі між пальцями

Мозолі між пальцями зазвичай є результатом механічного подразнення та тиску на шкіру.

– Найчастіше вони зустрічаються на кистях та стопах. Мозолі виникають внаслідок постійного тертя, – зазначає фахівчиня.

Мозоль може з’явитися через тісне, невідповідне за розміром або неякісно виготовлене взуття.

Неправильно підібране взуття для занять спортом може призвести до утворення мозолів.

– У групі ризику утворення мозолів між пальцями рук перебувають особи, які займаються важкою фізичною працею, наприклад будівельники, – каже експертка.

Робота з інструментами без належного захисту також сприяє ушкодженню шкіри та формуванню мозолів між пальцями.

Також особи з плоскостопістю схильні до утворення мозолів між пальцями ніг через нерівномірний тиск на стопу.

Мозоль між пальцями: лікування народними засобами

Для лікування мозолів у домашніх умовах можна використовувати кілька методів.

– Мозолі між пальцями можна лікувати вдома, за умови відсутності болю, запалення та інших ускладнень, – наголошує лікарка.

Тепла вода із содою допомагає зменшити тиск та заспокоїти подразнену шкіру.

– Регулярне розмочування мозолів у теплій воді протягом 10-15 хвилин, застосування пемзи та постійне використання засобів на основі сечовини, молочної та саліцилової кислоти для зволоження шкіри – основні етапи самостійного лікування, – говорить фахівчиня.

Також для лікування мозолів можна робити компреси з алое вера. Гелевий вміст листя алое має протизапальний і загоювальний ефект.

Зменшити тиск на уражену область можна завдяки використанню м’яких пов’язок і подушечок.

Масаж із використанням зволожувального засобу для шкіри допомагає відновити м’якість шкіри та запобігти новим мозолям між пальцями.

Що робити, щоб не було мозолів між пальцями

– Важливо обирати зручне взуття з м’якою устілкою для зменшення тиску на стопу, – наголошує медик.

Варто не лише обирати взуття з урахуванням естетичних аспектів, а й зважати на комфорт і матеріал.

– Для профілактики мозолів між пальцями рекомендовано носити взуття відповідного розміру на низьких підборах, контролювати вагу, уникати ходіння босоніж та регулярно зволожувати шкіру спеціальними засобами, – радить експертка.

Під час фізичної роботи важливо використовувати рукавички для захисту рук від мозолів.

Регулярне застосування засобів для догляду за шкірою допомагає уникнути появи мозолів. –

– Розглядайте також використання захисних пластирів або силіконових та гелевих вкладок для запобігання тертю, – зазначає лікарка.

Коли час звертатися до лікаря

Попри можливість вилікувати мозолі між пальцями самостійно, консультація з лікарем у деяких випадках має бути обов’язковою.

– Звертатися до лікаря варто, якщо мозолі викликають біль, утруднюють ходьбу, або за умови приєднання інфекції, – каже фахівчиня.

Також лікарська консультація необхідна за наявності цукрового діабету та проблем із кровообігом.

Не зволікайте зі зверненням до фахівця, якщо виникають серйозні проблеми зі станом шкіри