Антибиотики при пневмонии

Пневмония — это одностороннее или двустороннее воспаление ткани легких, которое может быть вызвано бактериями или вирусами.

Врач-терапевт Анна Бакшеева рассказала Фактам ICTV о том, как лечить пневмонию и как применяют антибиотики во время этой болезни.

Типичными симптомами пневмонии являются:

кашель;

повышенная температура;

одышка;

слабость;

потливость;

ускоренное сердцебиение;

боль в груди.

Диагностировать пневмонию может врач на основании осмотра пациента (низкая сатурация, ускоренная частота дыхания, хрипы в легких во время аускультации), рентгенологических методов (рентгенография и КТ органов грудной полости) и анализа крови.

Все пневмонии разделяют на:

внегоспитальные (те, которые возникли дома);

госпитальные (после 48 часов с момента госпитализации и характеризуются появлением новых очагов инфильтрации на рентгене).

Они имеют принципиальную разницу в лечении, поэтому об этом стоит помнить.

Лечение пневмонии

Лечение внегоспитальной пневмонии зависит от того, что ее вызывает — вирус или бактерия. Обычно бактериальная пневмония односторонняя и охватывает определенную долю легкого. Она лечится с помощью антибиотиков.

По словам врача, пациенты с внегоспитальной бактериальной пневмонией делятся на группы. Больные 1-2 группы (легкое течение) могут лечиться дома антибиотиками в таблетках. Они имеют такую же эффективность, как инъекционные, но значительно упрощают жизнь и пациенту, и медработникам. Пациенту не нужно ходить в больницу и у него не будет осложнений в виде постинъекционных абсцессов.

— Существует четкая последовательность назначения антибиотиков по группам, которую нельзя нарушать. Бесконтрольный прием антибиотиков 1-2 группой пациентов приводит к тому, что больные 3-4 группы, а также с госпитальной пневмонией заражаются бактериями, устойчивыми ко всем видам антибиотиков, — рассказала Бакшеева.

В то же время больные 3-4 группы (тяжелое течение) должны лечиться в стационаре и получать антибиотики в инъекциях.

Вирусные пневмонии обычно двусторонние, для них характерно полисегментарное поражение легких. Лечение зависит он того, какой именно вирус вызвал пневмонию. Чаще всего это коронавирус SARS-CoV-2, вирусы гриппа, кори и тому подобное.

— В случае обнаружения у вас симптомов, похожих на пневмонию, обязательно обратитесь к врачу. Ведь самолечение и бесконтрольный прием антибиотиков несет риски не только для вашего здоровья, но и для здоровья ваших потомков, — добавила специалистка.

Антибиотики при пневмонии

Обычно в медучреждении пациентам назначают антибиотики перорально или внутривенно. Препарат применяют в течение семи дней. В некоторых тяжелых случаях лечение может длиться от 14 до 21 дня.

Антибиотики стоит пить только по рекомендациям врача. По возможности необходимо соблюдать определенный интервал между следующими дозами и принимать лекарства в одинаковое время. У врача или же в инструкции к препарату нужно уточнять, когда лучше всего принимать лекарство — до еды или после, на ночь, на голодный желудок и тому подобное.

Для лечения внегоспитальной пневмонии (в случае легкого течения) назначают один из этих препаратов:

амоксициллин 250 мг/500 мг — 1 т. 3 раза в сутки;

азитромицин 500 мг — 1 т. 1 раз/сутки;

кларитромицин 500 мг 1 т. 2 раза/сутки.

Для людей старше 60 лет один из этих препаратов:

амоксиклав 875/125 — 1 т. 2 раза/сутки;

цефтриаксон 500 мг — 1 т. 2 раза/сутки;

цефуроксим 500 мг — 1 т. 2 раза/сутки.

В случае их неэффективности врач может назначить: левофлоксацин (750 мг — 1 раз/сутки) или моксифлоксацин (400 мг — 1 раз/сутки).

Стоит помнить, что антибиотики нарушают естественную флору кишечника, поэтому в сочетании с ними необходимо принимать лекарства для ее поддержания.

Во время приема антибиотиков могут возникнуть некоторые побочные реакции: диарея, тошнота, рвота. Также препарат может вызвать аллергическую реакцию. Об этом обязательно стоит сказать врачу, чтобы тот оценил состояние пациента, и в случае необходимости заменил лекарство.

Специалист во время лечения пневмонии дополнительно может назначить: муколитики (бромгексин, амброксол), сиропы (баладекс, бронхолитин), бронходилятаторы (эуфиллин, теофиллин).