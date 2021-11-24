Антибіотики під час пневмонії

Пневмонія – це однобічне або двобічне запалення тканини легень, яке може бути викликане бактеріями або вірусами.

Лікар-терапевт Анна Бакшеєва розповіла Фактам ICTV про те, як лікувати пневмонію та як застосовують антибіотики під час цієї хвороби.

Типовими симптомами пневмонії є:

кашель;

підвищена температура;

задишка;

загальна слабкість;

пітливість;

пришвидшене серцебиття;

біль у грудях.

Діагностувати пневмонію може лікар на основі огляду пацієнта (низька сатурація, пришвидшена частота дихання, хрипи у легенях під час аускультації), рентгенологічних методів (рентгенографія та КТ органів грудної порожнини) та аналізу крові.

Всі пневмонії поділяють на:

позагоспітальні (ті, які виникли вдома);

госпітальні (після 48 годин від моменту госпіталізації та характеризуються появою нових вогнищ інфільтрації на рентгені).

Вони мають принципову різницю у лікуванні, тому про це варто пам’ятати.

Лікування пневмонії

Лікування позагоспітальної пневмонії залежить від того, що її викликає – вірус чи бактерія. Зазвичай бактеріальна пневмонія однобічна та охоплює певну частку легені. Вона лікується за допомогою антибіотиків.

За словами лікаря, пацієнти із позагоспітальною бактеріальною пневмонією поділяються на групи. Хворі 1-2 групи (легкий перебіг) можуть лікуватися вдома антибіотиками у таблетках. Вони мають таку саму ефективність, як ін’єкційні, але значно спрощують життя і пацієнту, і медпрацівникам. Пацієнту не потрібно ходити до лікарні та у нього не буде ускладнень у вигляді постін’єкційних абсцесів.

– Існує чітка послідовність призначення антибіотиків за групами, яку не можна порушувати. Безконтрольний прийом антибіотиків 1-2 групою пацієнтів призводить до того, що хворі 3-4 групи, а також із госпітальною пневмонією заражаються бактеріями, стійкими до всіх видів антибіотиків, – розповіла Бакшеєва.

Водночас хворі 3-4 групи (важкий перебіг) мають лікуватися у стаціонарі та отримувати антибіотики в ін’єкціях.

Вірусні пневмонії зазвичай двобічні, для них характерно полісегментарне ураження легень. Лікування залежить він того, який саме вірус викликав пневмонію. Найчастіше це коронавірус SARS-CoV-2, віруси грипу, кору тощо.

– У разі виявлення у вас симптомів, схожих на пневмонію, обов’язково зверніться до лікаря. Адже самолікування та безконтрольний прийом антибіотиків несе ризики не тільки для вашого здоров’я, але й для здоров’я ваших нащадків, – додала спеціалістка.

Антибіотики під час пневмонії

Зазвичай у медзакладі пацієнтам призначають антибіотики перорально або ж внутрішньовенно. Препарат застосовують протягом семи днів. У деяких важких випадках лікування може тривати від 14 до 21 дня.

Антибіотики варто пити тільки за рекомендаціями лікаря. За можливості необхідно дотримуватися певного інтервалу між наступними дозами та приймати ліки в однаковий час. У лікаря або ж в інструкції до препарату потрібно уточнювати, коли найкраще приймати ліки – до їжі чи після, на ніч, натщесерце тощо.

Для лікування позагоспітальної пневмонії (у разі легкого перебігу) призначають один з цих препаратів:

амоксицилін 250 мг/500 мг – 1 т. 3 рази/добу;

азитроміцин 500 мг – 1 т. 1 раз/добу;

кларитроміцин 500 мг – 1 т. 2 рази/добу.

Для людей, старших 60 років, один з цим препаратів:

амоксиклав 875/125 – 1 т. 2 рази/добу;

цефтриаксон 500 мг – 1 т. 2 рази/добу;

цефуроксим 500 мг – 1 т. 2 рази/добу.

У разі їхньої неефективності лікар може призначити: левофлоксацин (750 мг – 1 раз/добу) або моксифлоксацин (400 мг -1 раз/добу).

Варто пам’ятати, що антибіотики порушують природну флору кишківника, тому у поєднанні з ними необхідно приймати ліки для її підтримання.

Під час прийому антибіотиків можуть виникнути деякі побічні реакції: діарея, нудота, блювання. Також препарат може викликати алергічну реакцію. Про це обов’язково варто сказати лікарю, щоб той оцінив стан пацієнта та у разі потреби замінив ліки.

Спеціаліст під час лікування пневмонії додатково може призначити: муколітики (бромгексин, амброксол), сиропи (баладекс, бронхолітин), бронходилятатори (еуфілін, теофілін).