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Как остановить носовое кровотечение — рекомендации терапевта

2 февраля 2022, 08:30
Мила Грубник редактор раздела Здоровье Надежда Жарикова врач-терапевт
жінка кровотеча
Источник: Depositphotos

Некоторые люди могут страдать от носового кровотечения. Важно правильно его останавливать.

Врач-терапевт Надежда Жарикова озвучила рекомендации и рассказала, чего делать нельзя.

Надежда Жарикова

Общие рекомендации:

  • наклонить голову немного вперед;
  • зажать крылья носа и держать 10 минут;
  • на переносицу положить холод, предварительно укутав этот предмет в небольшой слой ткани (во избежание обморожения кожи).

– Если через 10 минут остановилось кровотечение, это хорошо. Сгустки образовавшейся крови не достаем. Если кровь остановить не удается, нужно вызвать 103, – отмечает Надежда Жарикова.

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Чего не стоит делать:

  • запрокидывать голову назад;
  • использовать турунды в нос или другие разновидности материала (при извлечении можно еще больше повредить сосуды и спровоцировать кровотечение);
  • применять кровоостанавливающие таблетки или растворы;
  • использовать перекись водорода;
  • класть лед на затылок.

Если случаи носового кровотечения повторяются часто, следует проконсультироваться с врачом и определить причину. Кроме того, специалист поможет назначить эффективное лечение.

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