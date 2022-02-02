Некоторые люди могут страдать от носового кровотечения. Важно правильно его останавливать.

Врач-терапевт Надежда Жарикова озвучила рекомендации и рассказала, чего делать нельзя.

Общие рекомендации:

наклонить голову немного вперед;

зажать крылья носа и держать 10 минут;

на переносицу положить холод, предварительно укутав этот предмет в небольшой слой ткани (во избежание обморожения кожи).

– Если через 10 минут остановилось кровотечение, это хорошо. Сгустки образовавшейся крови не достаем. Если кровь остановить не удается, нужно вызвать 103, – отмечает Надежда Жарикова.

Чего не стоит делать:

запрокидывать голову назад;

использовать турунды в нос или другие разновидности материала (при извлечении можно еще больше повредить сосуды и спровоцировать кровотечение);

применять кровоостанавливающие таблетки или растворы;

использовать перекись водорода;

класть лед на затылок.

Если случаи носового кровотечения повторяются часто, следует проконсультироваться с врачом и определить причину. Кроме того, специалист поможет назначить эффективное лечение.