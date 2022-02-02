Некоторые люди могут страдать от носового кровотечения. Важно правильно его останавливать.
Врач-терапевт Надежда Жарикова озвучила рекомендации и рассказала, чего делать нельзя.
Общие рекомендации:
- наклонить голову немного вперед;
- зажать крылья носа и держать 10 минут;
- на переносицу положить холод, предварительно укутав этот предмет в небольшой слой ткани (во избежание обморожения кожи).
– Если через 10 минут остановилось кровотечение, это хорошо. Сгустки образовавшейся крови не достаем. Если кровь остановить не удается, нужно вызвать 103, – отмечает Надежда Жарикова.
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Чего не стоит делать:
- запрокидывать голову назад;
- использовать турунды в нос или другие разновидности материала (при извлечении можно еще больше повредить сосуды и спровоцировать кровотечение);
- применять кровоостанавливающие таблетки или растворы;
- использовать перекись водорода;
- класть лед на затылок.
Если случаи носового кровотечения повторяются часто, следует проконсультироваться с врачом и определить причину. Кроме того, специалист поможет назначить эффективное лечение.