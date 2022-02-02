Деякі люди можуть потерпати від носової кровотечі. Важливо правильно її зупиняти.
Лікарка-терапевт Надія Жарікова озвучила рекомендації та розповіла, чого не можна робити.
Загальні рекомендації:
- нахилити голову трішки вперед;
- затиснути крила носа і тримати 10 хвилин;
- на перенісся покласти холод, попередньо обгорнувши цей предмет невеличким шаром тканини (для уникнення обмороження шкіри).
– Якщо через 10 хвилин зупинилася кровотеча, то це добре. Згустки утвореної крові не дістаємо. Якщо кров зупинити не вдається, треба викликати 103, – зазначає Надія Жарікова.
Чого не варто робити:
- закидати голову назад;
- використовувати турунди в ніс чи інші різновиди матеріалу (під час виймання можна ще більше пошкодити судини і спровокувати кровотечу);
- застосовувати кровозупинні таблетки чи розчини;
- використовувати перекис водню;
- класти лід на потилицю.
Якщо випадки носової кровотечі повторюються часто, треба проконсультуватися з лікарем та визначити причину. Крім того, фахівець допоможе призначити ефективне лікування.