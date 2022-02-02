Деякі люди можуть потерпати від носової кровотечі. Важливо правильно її зупиняти.

Лікарка-терапевт Надія Жарікова озвучила рекомендації та розповіла, чого не можна робити.

Загальні рекомендації:

нахилити голову трішки вперед;

затиснути крила носа і тримати 10 хвилин;

на перенісся покласти холод, попередньо обгорнувши цей предмет невеличким шаром тканини (для уникнення обмороження шкіри).

– Якщо через 10 хвилин зупинилася кровотеча, то це добре. Згустки утвореної крові не дістаємо. Якщо кров зупинити не вдається, треба викликати 103, – зазначає Надія Жарікова.

Чого не варто робити:

закидати голову назад;

використовувати турунди в ніс чи інші різновиди матеріалу (під час виймання можна ще більше пошкодити судини і спровокувати кровотечу);

застосовувати кровозупинні таблетки чи розчини;

використовувати перекис водню;

класти лід на потилицю.

Якщо випадки носової кровотечі повторюються часто, треба проконсультуватися з лікарем та визначити причину. Крім того, фахівець допоможе призначити ефективне лікування.