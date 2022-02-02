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Як зупинити носову кровотечу – рекомендації терапевта

2 Лютого 2022, 08:30
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я Надія Жарікова лікар-терапевт
жінка кровотеча
Джерело: Depositphotos

Деякі люди можуть потерпати від носової кровотечі. Важливо правильно її зупиняти.

Лікарка-терапевт Надія Жарікова озвучила рекомендації та розповіла, чого не можна робити.

Надежда Жарикова

Загальні рекомендації:

  • нахилити голову трішки вперед;
  • затиснути крила носа і тримати 10 хвилин;
  • на перенісся покласти холод, попередньо обгорнувши цей предмет невеличким шаром тканини (для уникнення обмороження шкіри).

– Якщо через 10 хвилин зупинилася кровотеча, то це добре. Згустки утвореної крові не дістаємо. Якщо кров зупинити не вдається, треба викликати 103, – зазначає Надія Жарікова.

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Чого не варто робити:

  • закидати голову назад;
  • використовувати турунди в ніс чи інші різновиди матеріалу (під час виймання можна ще більше пошкодити судини і спровокувати кровотечу);
  • застосовувати кровозупинні таблетки чи розчини;
  • використовувати перекис водню;
  • класти лід на потилицю.

Якщо випадки носової кровотечі повторюються часто, треба проконсультуватися з лікарем та визначити причину. Крім того, фахівець допоможе призначити ефективне лікування.

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