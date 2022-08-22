Гинеколог Наталья Лелюх на онлайн-площадке Береги себя дала рекомендации о том, что делать с кандидозом, если нет доступа к профессиональной медицинской помощи.

— Если во влагалище начинается противостояние между здоровыми бактериями и не очень, то тогда у женщины появляется неприятный запах, изменение характера выделений, зуд, дискомфорт. Тогда уж сильно не до секса, — отмечает медик.

И напоминает факторы риска появления молочницы:

курение;

спринцевание (в том числе и с маслом чайного дерева и полирование китайскими тампонами);

секс с разными партнерами в одной пространственно-временной плоскости;

чрезмерная гигиена с постоянным использованием моющих и ароматизированных средств.

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— Во время войны, особенно в прифронтовых и деоккупированных территориях, сдать анализы и найти врача достаточно проблематично. Поэтому я, наступив на горло собственным принципам, начинаю лечить вас без анализов и через интернет, — признается гинеколог.

Если у вас все признаки кандидоза (зуд, дискомфорт, сыровидные беловатые выделения, жжет и даже больно ходить в туалет), то начните с самого простого и доступного: смешайте содовый раствор (1 ч. л. пищевой соды на 1 литр теплой и чистой воды) и подмывайтесь этим раствором 2-3 раза в день в течение 3 дней. Спринцеваться не нужно.

При наличии можно использовать флуконазол 150 мг однократно. Флуконазол (Fluconazole) – действующее вещество. Лекарство может иметь другое название.

Местно, то есть вагинально, можно использовать свечи или крем с клотримазолом или нистатином. Семь дней подряд.

Во время лечения и 24 часа после его завершения желательно не жить влагалищной половой жизнью. Не только потому, что будет больно, но и чтобы дать микрофлоре, у которой лопнуло терпение, немного оправиться и возобновить свое функционирование.

Никаких препаратов для восстановления микрофлоры не требуется!

Источник: Береги себя