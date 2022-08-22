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Якщо немає доступу до лікаря: як позбутися кандидозу (молочниці)

22 Серпня 2022, 12:41
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
гінеколог
Джерело: Depositphotos

Гінеколог Наталія Лелюх на онлайн-майданчику Бережи себе дала рекомендації про те, що робити з кандидозом, якщо немає доступу до професійної медичної допомоги.

– Якщо в піхві починається протистояння між здоровими бактеріями і не дуже, то тоді у жінки з’являється неприємний запах, зміна характеру виділень, свербіж, дискомфорт. Тоді вже сильно не до сексу, – зазначає медик.

І нагадує фактори ризику появи молочниці:

  • куріння;
  • спринцювання (в тому числі і з маслом чайного дерева і полірування китайськими тампонами);
  • секс з різними партнерами;
  • надмірна гігієна з постійним використанням мийних і ароматизованих засобів.

Як надати собі першу допомогу, якщо немає доступу до лікарів

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– Під час війни, особливо в прифронтових і деокупованих територіях, здати аналізи і знайти лікаря доволі проблематично. Тому я, наступивши на горло власним принципам, починаю лікувати вас без аналізів і через Інтернет, – зізнається гінеколог.

Якщо у вас всі ознаки кандидозу (свербіж, дискомфорт, сироподібні білуваті виділення, пече і навіть боляче ходити в туалет), то почніть з найпростішого і доступного: змішайте содовий розчин (1 ч.л. харчової соди на 1 літр теплої і чистої води) і підмивайтеся цим розчином 2-3 рази на день протягом 3 днів. Спринцюватися не потрібно.

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За наявності можна використовувати флуконазол 150 мг одноразово. Флуконазол (Fluconazole) – діюча речовина. Ліки можуть мати іншу назву.
Місцево, тобто вагінально, можна використовувати свічки або крем з клотримазолом або ністатином. Сім днів поспіль.

Під час лікування і 24 години після його завершення бажано не жити вагінальним статевим життям. Не тільки тому, що буде боляче, але і щоб дати мікрофлорі, у якої урвався терпець, трохи оговтатися і відновити своє функціонування.

Ніяких препаратів для відновлення мікрофлори не потрібно!

Джерело: Бережи себе

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