13 квітня тернопільські лікарі провели унікальну операцію в Обласному клінічному перинатальному центрі Тернополя Мати і дитина – восьмий кесарів розтин в однієї жінки.
У центрі повідомили, що операція пройшла успішно і для мами, і для дитини.
Вага новонародженого – 3 900 г, зріст – 54 см. Сім’я мешкає у Бучацькому районі.
– У нас відбулась унікальна операція не лише для Тернопільщини, а й України загалом – восьмий кесарів розтин у однієї жінки. Операція проводилась на 39-40 тижні й відбулась без ускладнень як для мами, так і для дитини, – сказано у повідомленні.
Така операція, за словами медиків, велика рідкість для усіх пологових загалом. Цей унікальний досвід дуже важливий для нас та для медичної практики зокрема.
Джерело: Тернопільський обласний клінічний перинатальний центр Мати і дитина.
Фото: Тернопольский областной клинический перинатальный центр Мати і дитина