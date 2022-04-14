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Вісім кесаревих розтинів у однієї жінки: унікальну операцію провели лікарі Тернополя

14 Квітня 2022, 15:35
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
8-й кесарів розтин

13 квітня тернопільські лікарі провели унікальну операцію в Обласному клінічному перинатальному центрі Тернополя Мати і дитина – восьмий кесарів розтин в однієї жінки.

У центрі повідомили, що операція пройшла успішно і для мами, і для дитини.

Вага новонародженого – 3 900 г, зріст – 54 см. Сім’я мешкає у Бучацькому районі.

Тернопільський перинатальний центр

– У нас відбулась унікальна операція не лише для Тернопільщини, а й України загалом – восьмий кесарів розтин у однієї жінки. Операція проводилась на 39-40 тижні й відбулась без ускладнень як для мами, так і для дитини, – сказано у повідомленні.

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Така операція, за словами медиків, велика рідкість для усіх пологових загалом. Цей унікальний досвід дуже важливий для нас та для медичної практики зокрема.

Джерело: Тернопільський обласний клінічний перинатальний центр Мати і дитина.

Фото: Тернопольский областной клинический перинатальный центр Мати і дитина

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