13 квітня тернопільські лікарі провели унікальну операцію в Обласному клінічному перинатальному центрі Тернополя Мати і дитина – восьмий кесарів розтин в однієї жінки.

У центрі повідомили, що операція пройшла успішно і для мами, і для дитини.

Вага новонародженого – 3 900 г, зріст – 54 см. Сім’я мешкає у Бучацькому районі.

– У нас відбулась унікальна операція не лише для Тернопільщини, а й України загалом – восьмий кесарів розтин у однієї жінки. Операція проводилась на 39-40 тижні й відбулась без ускладнень як для мами, так і для дитини, – сказано у повідомленні.