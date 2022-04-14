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Восемь кесаревых сечений у одной женщины: уникальную операцию провели врачи Тернополя

14 апреля 2022, 15:35
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
8-й кесарів розтин

13 апреля тернопольские врачи провели уникальную операцию в Областном клиническом перинатальном центре Тернополя Мать и ребенок – восьмое кесарево сечение у одной женщины.

В центре сообщили, что операция прошла успешно и для мамы, и для ребенка.

Вес новорожденного – 3 900 г, рост – 54 см. Семья проживает в Бучачском районе.

— У нас состоялась уникальная операция не только для Тернопольщины, но и Украины в целом — восьмое кесарево сечение у одной женщины. Операция проводилась на 39-40 неделе и прошла без осложнений как для мамы, так и для ребенка, – говорится в сообщении.

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Такая операция, по словам медиков, большая редкость для всех родильных домов. Этот уникальный опыт очень важен для нас и медицинской практики в частности.

Источник: Тернопольский областной клинический перинатальный центр Мати і дитина

Фото: Тернопольский областной клинический перинатальный центр Мати і дитина

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