Три продукта — шоколад, сыр и чипсы, которые вы съедите во второй половине дня, не дадут вам заснуть, если даже примете что-то успокаивающее.

— Если вам сложно заснуть, возможно, стоит вспомнить, что вы ели в течение дня, — советует магистр наук с более чем 20-летним опытом работы в отделениях неотложной помощи Шерил Литгоу.

Она утверждает, что иногда люди испробуют все средства для сна, какие есть на свете, но так и не могут добиться результата. А все потому, что во второй половине дня полакомились одним из трех любимых продуктов.

В первую очередь бессонницу вам может обеспечить шоколад.

— Если у вас проблемы со сном, это худший вариант. Причем, и черный шоколад, и молочный имеют схожее действие, — говорит Литгоу.

Какао и кофеин, как известно, эффективные стимуляторы.

Еще один продукт, который гарантирует проблемы со сном — это сыр.

В твердом сыре содержится большое количество тирамина — аминокислоты, которая повышает остроту восприятия и бдительность.

Если вы перед телевизором лакомились любимыми чипсами — бессонная ночь тоже будет обеспечена. В чипсах много соли, которая обезвоживает организм и увеличивает задержку воды.

Шерил Литгоу убеждает, что запомнив этот перечень продуктов, и исключив их из рациона во второй половине дня, вы, наконец, заснете, безмятежно.

Хотя медик все же уточняет, что факторов, способствующих бессоннице, множество, и они могут быть не связаны с пищей, которую вы едите.

Источник: Express