Три продукти – шоколад, сир і чипси, які ви з’їсте у другій половині дня, не дадуть вам заснути, якщо навіть приймете щось заспокійливе.
– Якщо вам складно заснути, можливо, варто пригадати, що ви їли протягом дня, – радить магістерка наук із понад 20-річним досвідом роботи у відділеннях невідкладної допомоги Шеріл Літгоу.
Вона стверджує, що іноді люди випробовують усі засоби для сну, які є у світі, але так і не можуть домогтися результату. А все тому, що в другій половині дня поласували одним із трьох улюблених продуктів.
Насамперед безсоння вам може забезпечити шоколад.
– Якщо у вас проблеми зі сном, це найгірший варіант. Причому, й чорний шоколад, і молочний мають схожу дію, – каже Літгоу.
Какао та кофеїн, як відомо, ефективні стимулятори.
Ще один продукт, який гарантує проблеми зі сном – це сир.
У твердому сирі міститься велика кількість тираміну – амінокислоти, яка підвищує гостроту сприйняття та пильність.
Якщо ви перед телевізором ласували улюбленими чипсами – безсонна ніч теж буде забезпечена. У чипсах багато солі, яка зневоднює організм і збільшує затримку води.
Шеріл Літгоу переконує, що, запам’ятавши цей перелік продуктів і виключивши їх із раціону в другій половині дня, ви нарешті заснете, безтурботно.
Хоча медик все ж уточнює, що факторів, які сприяють безсонню, безліч, і вони можуть бути не пов’язані з їжею, яку ви їсте.
Джерело: Express