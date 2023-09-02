Три продукти – шоколад, сир і чипси, які ви з’їсте у другій половині дня, не дадуть вам заснути, якщо навіть приймете щось заспокійливе.

– Якщо вам складно заснути, можливо, варто пригадати, що ви їли протягом дня, – радить магістерка наук із понад 20-річним досвідом роботи у відділеннях невідкладної допомоги Шеріл Літгоу.

Вона стверджує, що іноді люди випробовують усі засоби для сну, які є у світі, але так і не можуть домогтися результату. А все тому, що в другій половині дня поласували одним із трьох улюблених продуктів.

Насамперед безсоння вам може забезпечити шоколад.

– Якщо у вас проблеми зі сном, це найгірший варіант. Причому, й чорний шоколад, і молочний мають схожу дію, – каже Літгоу.

Какао та кофеїн, як відомо, ефективні стимулятори.

Ще один продукт, який гарантує проблеми зі сном – це сир.

У твердому сирі міститься велика кількість тираміну – амінокислоти, яка підвищує гостроту сприйняття та пильність.

Якщо ви перед телевізором ласували улюбленими чипсами – безсонна ніч теж буде забезпечена. У чипсах багато солі, яка зневоднює організм і збільшує затримку води.

Шеріл Літгоу переконує, що, запам’ятавши цей перелік продуктів і виключивши їх із раціону в другій половині дня, ви нарешті заснете, безтурботно.

Хоча медик все ж уточнює, що факторів, які сприяють безсонню, безліч, і вони можуть бути не пов’язані з їжею, яку ви їсте.

Джерело: Express