Около пяти миллионов украинцев выехали за границу из-за войны РФ против Украины. Многие граждане получили временное убежище в Венгрии.
Прежде всего, это женщины и дети. Среди них есть беременные, те, кто страдает хроническими заболеваниями, люди с инвалидностью. Словом, те, кто в первую очередь нуждается в медицинской помощи.
Какую медицинскую помощь можно получить украинцам в Венгрии
До получения статуса лица, нуждающегося во временной защите в Венгрии:
Для взрослых
- Неотложная медицинская помощь
- Гинекология и обследование беременности
- Бесплатная психологическая помощь pzci.hu
- Горячая линия для больных диабетом: +36 30-311-4977
- Помощь людям с аутизмом: +36 13-54-10-73
Для детей
- Неотложная медицинская помощь
- В случае чрезвычайной ситуации с ребенком обращайтесь в больницу Хаймо Пала
- Горячая линия скорой помощи для детей: +36-80-200-223
- Психологическая помощь для детей: +36-44-34-751
После получения статуса лица, нуждающегося во временной защите в Венгрии, в течение 6 месяцев:
- Медицинские скрининги и обзоры
- Общая медицина
- Специализированная помощь в экстренных случаях
Перечень бесплатных медицинских услуг, предоставляемых после оформления страховки, после 6 месяцев:
- Профилактические осмотр
- Первичная медицинская помощь
- Специализированная стационарная помощь
- Специализированная амбулаторная помощь
- Определенная стоматологическая помощь
- Реабилитация
- Служба скорой помощи
- Транспортировка пациентов
- Возмещение расходов на лекарства
- Возмещение расходов на медпомощь
По ссылке bit.ly/3kKowVN можно найти подробную информацию о том, как получить статус временной защиты в Венгрии.
Проект реализуется с участием USAID Ukraine — USAID Україна Поддержка реформы здравоохранения.