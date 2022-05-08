Около пяти миллионов украинцев выехали за границу из-за войны РФ против Украины. Многие граждане получили временное убежище в Венгрии.

Прежде всего, это женщины и дети. Среди них есть беременные, те, кто страдает хроническими заболеваниями, люди с инвалидностью. Словом, те, кто в первую очередь нуждается в медицинской помощи.

Какую медицинскую помощь можно получить украинцам в Венгрии

До получения статуса лица, нуждающегося во временной защите в Венгрии:

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