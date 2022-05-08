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Какую медицинскую помощь могут получить украинцы, которых временно приютила Венгрия

8 мая 2022, 18:53
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
врач
Источник: Depositphotos

Около пяти миллионов украинцев выехали за границу из-за войны РФ против Украины. Многие граждане получили временное убежище в Венгрии.

Прежде всего, это женщины и дети. Среди них есть беременные, те, кто страдает хроническими заболеваниями, люди с инвалидностью. Словом, те, кто в первую очередь нуждается в медицинской помощи.

Какую медицинскую помощь можно получить украинцам в Венгрии

До получения статуса лица, нуждающегося во временной защите в Венгрии:

Для взрослых

  • Неотложная медицинская помощь
  • Гинекология и обследование беременности
  • Бесплатная психологическая помощь pzci.hu
  • Горячая линия для больных диабетом: +36 30-311-4977
  • Помощь людям с аутизмом: +36 13-54-10-73

Для детей

  • Неотложная медицинская помощь
  • В случае чрезвычайной ситуации с ребенком обращайтесь в больницу Хаймо Пала
  • Горячая линия скорой помощи для детей: +36-80-200-223
  • Психологическая помощь для детей: +36-44-34-751

После получения статуса лица, нуждающегося во временной защите в Венгрии, в течение 6 месяцев:

  • Медицинские скрининги и обзоры
  • Общая медицина
  • Специализированная помощь в экстренных случаях
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Перечень бесплатных медицинских услуг, предоставляемых после оформления страховки, после 6 месяцев:

  • Профилактические осмотр
  • Первичная медицинская помощь
  • Специализированная стационарная помощь
  • Специализированная амбулаторная помощь
  • Определенная стоматологическая помощь
  • Реабилитация
  • Служба скорой помощи
  • Транспортировка пациентов
  • Возмещение расходов на лекарства
  • Возмещение расходов на медпомощь

По ссылке bit.ly/3kKowVN   можно найти подробную информацию о том, как получить статус временной защиты в Венгрии.

Проект реализуется с участием USAID Ukraine — USAID Україна Поддержка реформы здравоохранения.

Источник
Минздрав
Теги
Медицина, Страхова медицина, Венгрия
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