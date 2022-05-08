Близько п’яти мільйонів українців виїхали за кордон через війну РФ проти України. Чимало громадян отримали тимчасовий прихисток в Угорщині.
Насамперед це жінки і діти. Серед них є вагітні, ті, хто страждає на хронічні захворювання, люди з інвалідністю. Словом, ті, хто насамперед потребує медичної допомоги.
Яку медичну допомогу можна отримати українцям в Угорщині.
До отримання статусу особи, яка потребує тимчасового захисту в Угорщині
Для дорослих
- Невідкладна медична допомога
- Гінекологія та обстеження вагітності
- Безоплатна психологічна допомога pzci.hu
- Гаряча лінія для хворих на діабет: +36 30-311-4977
- Допомога людям з аутизмом: +36 13-54-10-73
Для дітей
- Невідкладна медична допомога
- У разі надзвичайної ситуації, що сталася з дитиною звертайтеся до лікарні Хаймо Пала
- Гаряча лінія швидкої допомоги для дітей: +36-80-200-223
- Психологічна допомога для дітей: +36-44-34-751
Після отримання статусу особи, яка потребує тимчасового захисту в Угорщині, протягом 6 місяців:
- Медичні скринінги та огляди
- Загальна медицина
- Спеціалізована допомога в екстрених випадках
Перелік безоплатних медичних послуг, що надаються після оформлення страховки, після 6-місяців:
- Профілактичні огляд
- Первинна медична допомога
- Спеціалізована стаціонарна допомога
- Спеціалізована амбулаторна допомога
- Певна стоматологічна допомога
- Реабілітація
- Служба швидкої допомоги
- Транспортування пацієнтів
- Відшкодування витрат на ліки
- Відшкодування витрат на меддопомогу
За посиланням bit.ly/3kKowVN можна знайти детальну інформацію про те, як отримати статус тимчасового захисту в Угорщині.
Проєкт реалізується за участі USAID Ukraine – USAID Україна Підтримка реформи охорони здоров’я.