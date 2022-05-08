Близько п’яти мільйонів українців виїхали за кордон через війну РФ проти України. Чимало громадян отримали тимчасовий прихисток в Угорщині.

Насамперед це жінки і діти. Серед них є вагітні, ті, хто страждає на хронічні захворювання, люди з інвалідністю. Словом, ті, хто насамперед потребує медичної допомоги.

Яку медичну допомогу можна отримати українцям в Угорщині.

До отримання статусу особи, яка потребує тимчасового захисту в Угорщині

Для дорослих

Невідкладна медична допомога

Гінекологія та обстеження вагітності

Безоплатна психологічна допомога pzci.hu

Гаряча лінія для хворих на діабет: +36 30-311-4977

Допомога людям з аутизмом: +36 13-54-10-73

Для дітей

Невідкладна медична допомога

У разі надзвичайної ситуації, що сталася з дитиною звертайтеся до лікарні Хаймо Пала

Гаряча лінія швидкої допомоги для дітей: +36-80-200-223

Психологічна допомога для дітей: +36-44-34-751

Після отримання статусу особи, яка потребує тимчасового захисту в Угорщині, протягом 6 місяців:

Медичні скринінги та огляди

Загальна медицина

Спеціалізована допомога в екстрених випадках

Перелік безоплатних медичних послуг, що надаються після оформлення страховки, після 6-місяців:

Профілактичні огляд

Первинна медична допомога

Спеціалізована стаціонарна допомога

Спеціалізована амбулаторна допомога

Певна стоматологічна допомога

Реабілітація

Служба швидкої допомоги

Транспортування пацієнтів

Відшкодування витрат на ліки

Відшкодування витрат на меддопомогу

За посиланням bit.ly/3kKowVN можна знайти детальну інформацію про те, як отримати статус тимчасового захисту в Угорщині.

Проєкт реалізується за участі USAID Ukraine – USAID Україна Підтримка реформи охорони здоров’я.