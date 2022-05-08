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Яку медичну допомогу можуть отримати українці, яких тимчасово прихистила Угорщина

8 Травня 2022, 18:53
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
врач
Джерело: Depositphotos

Близько п’яти мільйонів українців виїхали за кордон через війну РФ проти України. Чимало громадян отримали тимчасовий прихисток в Угорщині.

Насамперед це жінки і діти. Серед них є вагітні, ті, хто страждає на хронічні захворювання, люди з інвалідністю. Словом, ті, хто насамперед потребує медичної допомоги.

Яку медичну допомогу можна отримати українцям в Угорщині.

До отримання статусу особи, яка потребує тимчасового захисту в Угорщині

Для дорослих

  • Невідкладна медична допомога
  • Гінекологія та обстеження вагітності
  • Безоплатна психологічна допомога pzci.hu
  • Гаряча лінія для хворих на діабет: +36 30-311-4977
  • Допомога людям з аутизмом: +36 13-54-10-73

Для дітей

  • Невідкладна медична допомога
  • У разі надзвичайної ситуації, що сталася з дитиною звертайтеся до лікарні Хаймо Пала
  • Гаряча лінія швидкої допомоги для дітей: +36-80-200-223
  • Психологічна допомога для дітей: +36-44-34-751
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Після отримання статусу особи, яка потребує тимчасового захисту в Угорщині, протягом 6 місяців:

  • Медичні скринінги та огляди
  • Загальна медицина
  • Спеціалізована допомога в екстрених випадках

Перелік безоплатних медичних послуг, що надаються після оформлення страховки, після 6-місяців:

  • Профілактичні огляд
  • Первинна медична допомога
  • Спеціалізована стаціонарна допомога
  • Спеціалізована амбулаторна допомога
  • Певна стоматологічна допомога
  • Реабілітація
  • Служба швидкої допомоги
  • Транспортування пацієнтів
  • Відшкодування витрат на ліки
  • Відшкодування витрат на меддопомогу

За посиланням bit.ly/3kKowVN можна знайти детальну інформацію про те, як отримати статус тимчасового захисту в Угорщині.

Проєкт реалізується за участі USAID Ukraine – USAID Україна Підтримка реформи охорони здоров’я.

Джерело
МОЗ
Теги
Медицина, Страхова медицина, Угорщина
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