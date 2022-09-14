Осень, согласно восточной медицине, связана с элементом Металл. С ним же связаны такие органы как легкие и толстая кишка.

Кажется, что легкие и толстая кишка имеют мало общего друг с другом, поскольку один из них связан с дыханием, а другой – с пищеварением. Но на самом деле они очень тесно взаимодействуют: толстая кишка выводит из организма отходы, а легкие начинают получать больше энергии только после очищения организма.

Еще легкие считаются нежным органом, особенно подверженным воздействию ветра и холода. Именно поэтому в прохладные осенние дни у людей возникает простуда с кашлем, бронхиальные инфекции и обостряющиеся аллергии.

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На что нужно обратить внимание, чтобы избежать легочных заболеваний:

Правильно питайтесь. То, что мы едим, влияет на здоровье легких. Употребление чрезмерно холодной и сырой пищи создает мокроту. Молочные продукты (творог, сливки) в большом количестве также создают мокроту. Следовательно, употребление молока можно сократить. А острая пища в умеренном количестве, напротив, полезна для легких. Это чеснок, лук, имбирь, хрен и горчица.

То, что мы едим, влияет на здоровье легких. Употребление чрезмерно холодной и сырой пищи создает мокроту. Молочные продукты (творог, сливки) в большом количестве также создают мокроту. Следовательно, употребление молока можно сократить. А острая пища в умеренном количестве, напротив, полезна для легких. Это чеснок, лук, имбирь, хрен и горчица. Общайтесь с друзьями , ловите положительные эмоции и не обращайте внимания на негатив.

, ловите положительные эмоции и не обращайте внимания на негатив. Соблюдайте режим дня. Сон хорошо поддерживает здоровье осенью. Древние врачи не зря советовали осенью ложиться спать рано и вставать с криком петуха. Тем более, что темнеет рано, так что сама природа подсказывает, когда начинать отдых после напряженного дня.

Сон хорошо поддерживает здоровье осенью. Древние врачи не зря советовали осенью ложиться спать рано и вставать с криком петуха. Тем более, что темнеет рано, так что сама природа подсказывает, когда начинать отдых после напряженного дня. Пейте много воды: поскольку осень – подруга сухости. Важно выпивать не менее 8-10 стаканов свежей воды в день. Вода, кстати, способствует опорожнению кишечника. Следовательно, его очищение создает благоприятные условия для работы легких.

поскольку осень – подруга сухости. Важно выпивать не менее 8-10 стаканов свежей воды в день. Вода, кстати, способствует опорожнению кишечника. Следовательно, его очищение создает благоприятные условия для работы легких. Организуйте свою жизнь. Ставьте перед собой задачи, которые вы можете закончить менее чем через час. Сосредоточьтесь на том, чего вы добились, а не на том, что впереди еще много работы. Делайте перерывы.

Ставьте перед собой задачи, которые вы можете закончить менее чем через час. Сосредоточьтесь на том, чего вы добились, а не на том, что впереди еще много работы. Делайте перерывы. Найдите время для медитации. Осень, как свидетельствует китайская мудрость, время года, когда дух более доступен. Если вы никогда не учились медитировать, не беспокойтесь, просто включите спокойную музыку, закройте глаза и дышите, стараясь не думать о делах и проблемах, а наблюдать за ними, как будто вы посторонний наблюдатель.

Отпустите обиды. Осень – время, чтобы избавиться от старых страданий и обид. Как это сделать? Запишите каждый инцидент или произошедшее с вами на отдельном листе бумаги. Поймите, что каждый из этих листов отягощает вас, и что старые обиды препятствуют поступлению нового. Порвите или порежьте листы и бросьте их в корзину для бумаг или сожгите, наблюдая, как дым рассеивается.

Источник: Павел Ким