Осень, согласно восточной медицине, связана с элементом Металл. С ним же связаны такие органы как легкие и толстая кишка.
Кажется, что легкие и толстая кишка имеют мало общего друг с другом, поскольку один из них связан с дыханием, а другой – с пищеварением. Но на самом деле они очень тесно взаимодействуют: толстая кишка выводит из организма отходы, а легкие начинают получать больше энергии только после очищения организма.
Еще легкие считаются нежным органом, особенно подверженным воздействию ветра и холода. Именно поэтому в прохладные осенние дни у людей возникает простуда с кашлем, бронхиальные инфекции и обостряющиеся аллергии.
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На что нужно обратить внимание, чтобы избежать легочных заболеваний:
- Правильно питайтесь. То, что мы едим, влияет на здоровье легких. Употребление чрезмерно холодной и сырой пищи создает мокроту. Молочные продукты (творог, сливки) в большом количестве также создают мокроту. Следовательно, употребление молока можно сократить. А острая пища в умеренном количестве, напротив, полезна для легких. Это чеснок, лук, имбирь, хрен и горчица.
- Общайтесь с друзьями, ловите положительные эмоции и не обращайте внимания на негатив.
- Соблюдайте режим дня. Сон хорошо поддерживает здоровье осенью. Древние врачи не зря советовали осенью ложиться спать рано и вставать с криком петуха. Тем более, что темнеет рано, так что сама природа подсказывает, когда начинать отдых после напряженного дня.
- Пейте много воды: поскольку осень – подруга сухости. Важно выпивать не менее 8-10 стаканов свежей воды в день. Вода, кстати, способствует опорожнению кишечника. Следовательно, его очищение создает благоприятные условия для работы легких.
- Организуйте свою жизнь. Ставьте перед собой задачи, которые вы можете закончить менее чем через час. Сосредоточьтесь на том, чего вы добились, а не на том, что впереди еще много работы. Делайте перерывы.
- Найдите время для медитации. Осень, как свидетельствует китайская мудрость, время года, когда дух более доступен. Если вы никогда не учились медитировать, не беспокойтесь, просто включите спокойную музыку, закройте глаза и дышите, стараясь не думать о делах и проблемах, а наблюдать за ними, как будто вы посторонний наблюдатель.
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- Отпустите обиды. Осень – время, чтобы избавиться от старых страданий и обид. Как это сделать? Запишите каждый инцидент или произошедшее с вами на отдельном листе бумаги. Поймите, что каждый из этих листов отягощает вас, и что старые обиды препятствуют поступлению нового. Порвите или порежьте листы и бросьте их в корзину для бумаг или сожгите, наблюдая, как дым рассеивается.
Источник: Павел Ким